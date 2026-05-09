Fachada de la administración que ha repartido el premio en Sigüenza.

Fachada de la administración que ha repartido el premio en Sigüenza. Google Maps

Sociedad

El primer premio de la Lotería Nacional de este sábado cae en Sigüenza: los agraciados compraron el número 21.254

La administración nº 2, sita en la calle Cardenal Mendoza del histórico municipio, y las de otras cuatro localidades españolas reparten 600.000 euros.

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Julia Toledano
Publicada

Parte del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado 9 de mayo, y premiado con 600.000 euros al número, ha sido consignado en la localidad de Sigüenza (Guadalajara).

El premio ha correspondido al número 21.254 y se ha vendido en la administración nº 2 de la localidad guadalajareña, situada en la calle Cardenal Mendoza, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en un comunicado.

El primer premio también ha sido consignado en las localidades de Rojales (Alicante); Gijón (Asturias); San Pedro Alcántara (Málaga) y Arona (Santa Cruz de Tenerife); mientras que el segundo premio, dotado con 120.000 euros se ha vendido en Pamplona.