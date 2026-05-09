El primer premio de la Lotería Nacional de este sábado cae en Sigüenza: los agraciados compraron el número 21.254

Fachada de la administración que ha repartido el premio en Sigüenza. Google Maps

Parte del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado 9 de mayo, y premiado con 600.000 euros al número, ha sido consignado en la localidad de Sigüenza (Guadalajara).

El premio ha correspondido al número 21.254 y se ha vendido en la administración nº 2 de la localidad guadalajareña, situada en la calle Cardenal Mendoza, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en un comunicado.

El primer premio también ha sido consignado en las localidades de Rojales (Alicante); Gijón (Asturias); San Pedro Alcántara (Málaga) y Arona (Santa Cruz de Tenerife); mientras que el segundo premio, dotado con 120.000 euros se ha vendido en Pamplona.