La Lotería Nacional deja este jueves un jugoso premio a un acertante de Tomelloso (Ciudad Real)

Administración de Tomelloso. Foto: Loterías y Apuestas del Estado.

El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves ha recaído en Tomelloso (Ciudad Real), un premio que asciende a 6.000 al boleto. El número agraciado ha sido el 71.004.

El boleto ha sido consignado en la administración de Loterías y Apuestas del Estado ubicada en la calle Nueva 7 del municipio.

Este premio también se ha vendido en otras localidades, como Alicante, Vitoria-Gasteiz (Álava), Oviedo (Asturias), Sabadell (Barcelona), Santurzi (Bizkaia), Huesca, El Álamo (Madrid), Madrid, Écija (Sevilla) y Torrent (Valencia).

Primer premio

El primer premio ha sido el número 39.770 y cuenta con un premio de 30.000 euros al boleto. Ha recaído en Lugo (Galicia), Alicante (Valencia), Langreo (Asturias), Cornellà de Llobregat (Cataluña) y Mazarrón (Murcia).