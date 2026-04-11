Paco Núñez y varios políticos del PP acompañan a una de las alcaldesas más reconocibles de Toledo en la boda de su hijo

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez y varios integrantes del partido en Toledo han asistido a la boda de Verónica García y Marcos Alonso, hijo de la alcaldesa de Guadamur, Sagrario Gutiérrez.

El enlace nupcial ha tenido lugar este sábado en la ermita de Nuestra Señora de la Natividad del municipio toledano. Desde allí, novios e invitados se han desplazado al vistoso castillo de la localidad para disfrutar del ágape.

Además del líder regional del partido, la histórica alcaldesa -ostenta el bastón municipal de mando desde hace 27 años- ha estado arropada de otros compañeros del partido como la portavoz del partido en Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, los también alcaldes de Mora y Gálvez, Emilio Bravo y Manuel Fernández, o el exprimer edil de Pepino, Inocencio Gil.

Alcaldesa y actriz

Sagrario Gutiérrez es uno de los rostros más reconocibles del PP en la provincia de Toledo y no solo por su amplia carrera política en la que también ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad en la Diputación toledana.

Desde hace varios años, Gutiérrez compagina su actividad municipal con otra faceta bien distinta, la de actriz.

Después de abrirse paso con participaciones en varios anuncios o apariciones puntuales en capítulos de series de éxito como 'La que se avecina', hace tres años lograba un papel como actriz secundaria en la serie de Movistar+, 'Poquita fé'. Precisamente, en esta comedia Gutiérrez también actúa como madre de uno de los protagonistas principales, el actor albaceteño Raúl Cimas.