El refugio de Miguel Bosé en un pueblo de Cuenca: una finca con capilla, plaza de toros y un palacete del siglo XIX

Pese a haber nacido en Panamá, vivir en Ciudad de México los últimos ocho años y ahora plantearse una nueva vida en Andorra, Miguel Bosé, Miguel Bosé guarda en la provincia de Cuenca uno de sus refugios vitales más preciados: "Villa Paz".

Situada en el término municipal del pequeño pueblo de Saelices, esta casa de campo es un búnker de paz, historia y naturaleza donde el cantante rememora "los mejores y más felices momentos" de su infancia, tal y como ha confesado en más de una ocasión en redes sociales.

En sus orígenes, Villa Paz fue el coto redondo de Castillejo que se extiende en un entorno privilegiado casi a orillas del río Cigüela. En el corazón de la propiedad se alza un palacete del siglo XIX rodeado de jardines, una plaza de toros y hasta una capilla privada donde el obispo de Cuenca oficializó la boda de los padres de Bosé.

Este señorío rural, valorado en casi 200.000 euros, fue construido hacia 1898 por la Infanta Paz de Borbón, hija de Isabel II. De hecho, a escasos dos kilómetros y cruzando un puente romano, se ubica la finca colindante donde residía su hermana, la Infanta Eulalia, en el palacio de las Casas de Luján.

Fue en 1951 cuando el destino de Villa Paz cambió para siempre: el mítico torero Luis Miguel Dominguín, padre de Bosé, la adquirió para convertirla en su gran refugio familiar. En la década de los 70, Dominguín vendió la finca a una sociedad que es la actual propietaria y la que se encarga de la gestión del lugar.

Miguel Bosé en Villa Paz en Saelices (Cuenca). Extraída de sus propias redes sociales

Sin embargo, Miguel Bosé ha mantenido sus raíces en Saelices; es más, su documental 'Bosé Renacido' arranca en este paraje castellanomanchego. Su excelente ubicación cerca de la autovía A-3 y a poco más de una hora de Madrid permite a Bosé poder visitarla a menudo para meditar, escribir y empaparse de la vida rural en el huerto y la granja propiedad de la finca.

Más allá de Villa Paz, Saelices alberga el Parque Arqueológico de Segóbriga, uno de los yacimientos romanos más importantes de la Península Ibérica declarado Bien de Interés Cultural (BIC) al que se llega desde varios senderos que parten del núcleo urbano.

Parque Arqueológico de Segóbriga. Cultura Castilla-La Mancha

Además de la ciudad romana, este municipio conquense de 475 habitantes esconde otros tesoros como el Castillo de Luján o los Fosos de Bayona situados en una "isla" fluvial formada por el río Cigüela.

El caso de Bosé no es aislado, el encanto natural de Castilla-La Mancha ha encandilado a actores, cantantes, deportistas y otras figuras públicas como Nicolás Coronado, Lucas González de Andy y Lucas o Diego Pablo Simeone.