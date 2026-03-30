El refugio del hijo de José Coronado en un pueblo de Toledo: una finca con 800 m² de jardín, granja y huerto

Montaje con José Coronado y Nicolás Coronado y su finca en Casarrubios del Monte (Toledo).

José Coronado, uno de los "animales" del cine español, cuenta con su propio refugio familiar en la provincia de Toledo donde desconecta de la gran pantalla y el bullicio y conecta con la naturaleza y la vida rural.

Esta finca situada a las afueras de la localidad de Casarrubios del Monte, muy cerca de la Comunidad de Madrid, es el lugar donde su hijo, Nicolás Coronado, ha establecido su nuevo hogar desde hace varios años en su personal huida del estrés urbano.

Un complejo que cuenta con más de 800 metros cuadrados de jardín, huerto ecológico, una pequeña granja de gallinas y cabras, piscina, pista de pádel y una gigantesca vivienda que Nicolás ha convertido en un retiro de yoga abierto a grandes grupos.

Bajo el nombre 'Espacio Tierra', el pequeño Coronado, firme apasionado junto a su mujer de esta disciplina espiritual, ha diseñado un centro ideal para talleres, cursos y actividades pensadas para la reconexión total y el confort.

En la vivienda principal ha habilitado un espacio diáfano de 60 metros cuadrados ideal para grupos de hasta 14 personas que se complementa con un salón equipado con una chimenea y un sofá en forma de "U" diseñado para compartir experiencias tras las sesiones de meditación.

Salón con chimenea y sillón en forma de "U" de la casa de los Coronado.

Tras meses de reforma, la finca ofrece ya la posibilidad de pernoctar gracias a sus 17 camas individuales y dobles distribuidas en las distintas estancias de la casa.

Más allá del yoga, la finca es puramente rural y cuenta con su propia granja donde Nicolás y su pareja cuidan de un pequeño rebaño de cabras y gallinas. Además, cuentan con un huerto ecológico que no solo abastece a la familia, sino que provee los catering saludables que se ofrecen en los retiros.

Uno de esos retiros en la finca de los Coronado en Casarrubios del Monte.

Los pasatiempos de los Coronado en Casarrubios pasan por el mantenimiento del jardín de más de 800 metros cuadrados y por largas caminatas al aire libre contemplando y disfrutando de la paz absoluta que se respira en este municipio de 7.400 habitantes.

La ubicación de la finca es clave, a tan solo 40 minutos en coche de Madrid, permite a José Coronado poder visitarla a menudo y desconectar junto a su descendiente.

Cada vez más figuras públicas buscan refugiarse en los rincones naturales de Castilla-La Mancha como el técnico argentino, Diego Pablo Simeone, quien ha encontrado su remanso de paz en Brihuega o Lucas González, integrante del famoso dúo Andy y Lucas que adquirió hace tiempo una finca de 3.000 metros cuadrados en Yeles (Toledo).

En definitiva, este espacio a las afueras de Casarrubios ya no es solo el hogar de Nicolás Coronado, sino que ahora es un refugio para "quienes buscan paz, creatividad y calidad" rodeado de naturaleza y de un castillo gótico-mudéjar del siglo XV declarado Bien de Interés Cultural (BIC).