Fundación Soliss convoca una nueva edición de sus ayudas sociales para "proyectos que transformen" Castilla-La Mancha

La Fundación Soliss ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas para impulsar proyectos sociales, culturales, deportivos y medioambientales en Castilla-La Mancha.

El plazo de presentación de solicitudes de las Ayudas Soliss 2026 ya está abierto y los interesados pueden consultar las bases y presentar sus proyectos a través de los canales oficiales de la Fundación Soliss, ha informado este lunes la entidad en una nota de prensa.

Podrán participar personas físicas, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, centros educativos y clubes deportivos que desarrollen su actividad en la región.

Los proyectos pueden enmarcarse en varias áreas: social, cultura y patrimonio, deporte, medioambiente y ciencia e impulso al talento y la innovación.

Las Ayudas Soliss nacieron en 2025 con una dotación anual de 60.000 euros, distribuidos en dos convocatorias, con el objetivo de respaldar proyectos capaces de mejorar la calidad de vida de las personas y contribuir al desarrollo sostenible de Castilla-La Mancha.

En su primera edición, en la que se presentaron cerca de 200 solicitudes, los proyectos seleccionados recibieron ayudas de hasta 6.000 euros, en función de su impacto, alcance y capacidad de transformación social.

Los proyectos beneficiarios destacaron por su impacto directo en las personas, en ámbitos como la discapacidad, la integración social, la educación, el deporte base o la protección del entorno natural.

Con esta nueva convocatoria, "queremos seguir apoyando proyectos que transformen Castilla-La Mancha y mejoren la vida de las personas, impulsando el talento y la innovación en nuestra región", ha asegurado la Fundación Soliss.