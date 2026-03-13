La Ley de Bienestar Animal de Castilla-La Mancha lo dice: "Las mascotas no podrán dejarse sueltas en el medio natural"

Los parques y las zonas verdes se convierten en el mejor destino para disfrutar con tu mascota con la llegada del buen tiempo. Lo que muchos propietarios de Castilla-La Mancha desconocen es que la Ley 7/2020 de Bienestar y Defensa de los Animales regional establece que "los animales no podrán dejarse sueltos en el medio natural, si no se pueden garantizar medidas de seguridad".

Se trata del artículo 4, que impone obligaciones estrictas al "poseedor y, subsidiariamente, el titular de un animal objeto de protección por la presente ley". La normativa no solo protege a los perros, sino que su ámbito de aplicación es bastante amplio:

Animales de compañía: perros, gatos, hurones y aquellos animales domésticos que el ser humano mantiene en su hogar por placer o compañía.

perros, gatos, hurones y aquellos animales domésticos que el ser humano mantiene en su hogar por placer o compañía. Animales domésticos: aquellos que dependen de la mano del hombre para su supervivencia.

aquellos que dependen de la mano del hombre para su supervivencia. Animales silvestres en cautividad: especies que, aun siendo silvestres, viven bajo control humano en instalaciones autorizadas.

especies que, aun siendo silvestres, viven bajo control humano en instalaciones autorizadas. Colonias felinas: los gatos que viven en libertad, pero son gestionados por los ayuntamientos y asociaciones bajo el método CER.

Quedan fuera de la Ley 7/2020 los animales destinados a la experimentación, la fauna silvestre en libertad y los animales de producción (ganadería), que se rigen por su propia normativa sectorial.

¿Qué dice exactamente la ley?

El texto señala que los dueños deben adoptar todas las medidas necesarias para que sus mascotas no constituyan un peligropara los transeúntes u otros animales, y evitar que se escapen.

Sin embargo, la clave reside en la siguiente frase: "Si no se pueden garantizar estas medidas de seguridad los animales no podrán transitar por las vías y los espacios públicos, ni dejarse sueltos en el medio natural".

Esto significa que si tu perro tiene tendencia a escaparse o a reaccionar de forma imprevisible ante extraños, la ley te obliga a llevarlo siempre bajo control físico (correa o métodos similares).

En el caso de los gatos, si sale a dar una vuelta por el barrio y no es parte de una colonia gestionada (método CER), el dueño se expone a la multa.

Hasta 3.000 euros de sanción

Incumplir esta obligación está tipificado como una infracción "leve" que conlleva sanciones que parten de los 300 euros hasta los 3.000 euros. La cuantía final dependerá de factores como el riesgo generado para las personas o para el propio animal, así como la reincidencia del propietario.

Llegados a este punto la reflexión es evidente: ¿Cuándo puedo soltar a mi mascota? Basándonos en la obligación establecida, la libertad de movimiento está permitida en un área de esparcimiento canino (parques para perros) establecidos por los ayuntamientos, así como en recintos privados donde el animal no tenga forma de salir a la vía pública.