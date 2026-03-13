Carmen Amores, directora general de CMMedia, entra en 'Las Top 100 Mujeres Líderes' de Magas y EL ESPAÑOL

Carmen Amores en la gala de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' de Magas y EL ESPAÑOL Jesús Umbría

La directora general de Castilla-La Mancha Media, Carmen Amores, ha entrado en el selecto club de mujeres que forman parte de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'. Ha sido incluida en la categoría 'Periodistas' del prestigioso ranking que elabora cada año Magas y EL ESPAÑOL.

El reconocimiento se ha dado a conocer durante la gran gala celebrada en la tarde de este viernes en el Teatro Real de Madrid, una cita para dar visibilidad a las mujeres y reivindicar su liderazgo y afán por crear comunidad en femenino.

Amores, elegida entre casi 1.300 finalistas, ha sido reconocida por convertirse en un referente en la gestión de la radio-televisión pública, desarrollando una encomiable labor en la Dirección General de Castilla-La Mancha Media.

Su liderazgo al frente del medio público castellanomanchego ha llevado a convertir CMM en un espacio moderno, adaptado a la realidad tecnológica y a los nuevos hábitos de consumo de la sociedad.

Una digitalización en la que Amores ha trabajado desde que en 2015 se pusiera al frente de CMM, creando un modelo que expandió al resto de medios autonómicos durante los dos periodos en los que presidió la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA).

Carmen Amores en la gala de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' de Magas y EL ESPAÑOL. Nieves Díaz

Extenso currículum

Carmen Amores se licenció en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid en 1985. Sus primeras experiencias laborales se desarrollaron en medios como Interviú, El País, Cambio 16, Nuevo Lunes o Radio Nacional de España.

Fue en 1993 cuando comenzó a coordinar programas y espacios de televisiones como Antena 3 y Canal Plus. En 2002 dirigió programas para Castilla-La Mancha Televisión y en 2006 se convirtió en subdirectora de Programas de Producción Propia del medio autonómico.

En 2007 logró encabezar la Dirección de Programas y Contenidos y en 2010 se convirtió en directora de canales autonómicos y nacional del grupo Vocento.

Su ascenso meteórico la llevó en 2013 a la Dirección de Programación y Antena de Canal Sur Televisión y en 2015 a su puesto actual, como directora general de Castilla-La Mancha Media. Asimismo, ha presidido la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) en 2017 y 2023.

Por último, en el ámbito académico también ha desarrollado trayectoria, como profesora asociada a la Universidad Francisco de Vitoria de 2012 a 2015.