En la Plaza de Oriente de Madrid se levanta el Teatro Real, el templo de la ópera de la capital que es, además, uno de los más importantes de Europa. Este 2026 vuelve a ser escenario de uno de los acontecimientos más importantes para el liderazgo y el talento femenino.

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La XIII Edición de la gala de 'Las Top 100' ha hecho historia este 13 de marzo reuniendo a más de 1.000 asistentes, superando todos los récords de participación y reafirmando su papel como gran referente.

En una noche llena de inspiración, emoción y reivindicación, se ha reconocido a las profesionales que impulsan el cambio y abren camino a nuevas generaciones. Una celebración de fuerza colectiva de quienes demuestran que el emprendimiento no entiende de límites ni de etiquetas.

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Como paso previo a la ceremonia, un photocall por el que han pasado tanto las protagonistas de la velada —aquellas que integran la nueva lista de este— como personalidades de distintos sectores de la sociedad; todos orgullosos de ser parte de una noche en la que se envía un mensaje relevante de transformación.

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle de EL ESPAÑOL, ha ejercido de anfitriona de la velada, como cada año, dando la bienvenida a los invitados. Entre ellos, Sole Giménez y Chenoa, las cantantes encargadas de amenizar la velada con su voz.

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Después de los saludos, los pequeños corrillos llenos de confesiones en el vestíbulo principal del teatro y las fotos para el recuerdo, ha comenzado la gala. "Esta noche nos recuerda lo que somos capaces de construir cuando el talento, la fuerza de voluntad y la constancia se encuentran", ha expresado la abogada y periodista.

Durante su intervención, Sánchez de Lara ha dado la enhorabuena a las nuevas integrantes de 'Las Top 100' y les ha recordado: "Esto no es una lista ni un ranking, sino una red a la que todas queremos pertenecer porque nos gusta estar con otras como nosotras. Aquí no hay espacio para rivalidad y eso da paz".

Otro de los momentos más especiales ha sido la entrega del premio L'Oréal 'Tú lo vales', que celebra el valor y las ambiciones femeninas. Discursos emotivos y mucha ilusión por parte de las nuevas integrantes han hecho de la ceremonia algo mágico. El galardón fue para Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias desde 2009 y miembro de su Patronato desde 2018. Desde su posición defiende la importancia de los referentes con valores y la excelencia para uno de los Premios más relevantes del mundo.

Por supuesto, como en cada edición, la noche ha terminado con un magnífico cóctel donde los invitados han podido disfrutar de un ambiente distendido que invitaba a reafirmar alianzas y crear nuevas.