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En la Plaza de Oriente de Madrid se levanta el Teatro Real, el templo de la ópera de la capital que es, además, uno de los más importantes de Europa. Este 2026 vuelve a ser escenario de uno de los acontecimientos más importantes para el liderazgo y el talento femenino.

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La XIII Edición de la gala de 'Las Top 100' ha hecho historia este 13 de marzo reuniendo a más de 1.000 asistentes, superando todos los récords de participación y reafirmando su papel como gran referente.

En una noche llena de inspiración, emoción y reivindicación, se ha reconocido a las profesionales que impulsan el cambio y abren camino a nuevas generaciones. Una celebración de fuerza colectiva de quienes demuestran que el emprendimiento no entiende de límites ni de etiquetas.

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Como paso previo a la ceremonia, un photocall por el que han pasado tanto las protagonistas de la velada —aquellas que integran la nueva lista de este— como personalidades de distintos sectores de la sociedad; todos orgullosos de ser parte de una noche en la que se envía un mensaje relevante de transformación.

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle de EL ESPAÑOL, ha ejercido de anfitriona de la velada, como cada año, dando la bienvenida a los invitados. Entre ellos, Sole Giménez y Chenoa, las cantantes encargadas de amenizar la velada con su voz.

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Después de los saludos, los pequeños corrillos llenos de confesiones en el vestíbulo principal del teatro y las fotos para el recuerdo, ha comenzado la gala. "Esta noche nos recuerda lo que somos capaces de construir cuando el talento, la fuerza de voluntad y la constancia se encuentran", ha expresado la abogada y periodista.

Durante su intervención, Sánchez de Lara ha dado la enhorabuena a las nuevas integrantes de 'Las Top 100' y les ha recordado: "Esto no es una lista ni un ranking, sino una red a la que todas queremos pertenecer porque nos gusta estar con otras como nosotras. Aquí no hay espacio para rivalidad y eso da paz".

Otro de los momentos más especiales ha sido la entrega del premio L'Oréal 'Tú lo vales', que celebra el valor y las ambiciones femeninas. Discursos emotivos y mucha ilusión por parte de las nuevas integrantes han hecho de la ceremonia algo mágico. El galardón fue para Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias desde 2009 y miembro de su Patronato desde 2018. Desde su posición defiende la importancia de los referentes con valores y la excelencia para uno de los Premios más relevantes del mundo.

Por supuesto, como en cada edición, la noche ha terminado con un magnífico cóctel donde los invitados han podido disfrutar de un ambiente distendido que invitaba a reafirmar alianzas y crear nuevas.

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    Pedro J. Ramírez, presidente del EL ESPAÑOL, y Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle

    Jesús Umbría
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    Pedro J. Ramírez, presidente de EL ESPAÑOL, junto a José Crehueras, presidente del Grupo Planeta y de Atresmedia, y su esposa, Columna Martí,

    Jesús Umbría
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    Nativel Preciado, escritora y periodista

    Jesús Umbría
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    Cristina Ibarrola, concejala del Ayuntamiento de Pamplona y presidenta de Unión del Pueblo Navarro

    Jesús Umbría
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    Dora Casal, CEO de Roberto Verino

    Jesús Umbría
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    Sandra Sánchez, presidenta de la Comisión de Atletas de la Asociación Internacional de Juegos Mundiales

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    María Porto, directora y fundadora de la Galería de arte María Porto

    Jesús Umbría
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    Pilar Dalbat, diseñadora de moda y CEO de su firma homónima

    Diego Radamés
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    Lucía Llano, presidenta de Retirados Asociados de la Guardia Civil de España (RAGCE)

    Jesús Umbría
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    María Jesús Puerta Angulo, ingeniera y ganadora en solitario de un reto global de la NASA

    Diego Radamés
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    Rosa Tous, vicepresidenta corporativa de Tous, y Alba Tous, presidenta de Tous

    Jesús Umbría
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    Almudena Martorell, presidenta de la Fundación A LA PAR

    Jesús Umbría
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    María Carceller, CEO del Grupo Rodilla

    Jesús Umbría
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    Carmen Artigas, Senior Fellow del Belfer Center en la Harvard Kennedy School

    Jesús Umbría
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    Carmen Salamero, Global HRD LOEWE Perfumes, HRD LVMH Beauty & Moet Hennessy Iberia, HR Lead LVMH Iberia

    Jesús Umbría
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    Marta Manzano, productora ejecutiva de Tesseo

    Jesús Umbría
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    Pedro J. Ramírez, presidente de EL ESPAÑOL, la periodista Susanna Griso, Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle, y José Crehueras, presidente del Grupo Planeta y de Atresmedia

    Jesús Umbría
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    Ana Peleteiro, atleta y saltadora

    Jesús Umbría
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    Sandra Ibarra, fundadora y presidenta de la Fundación Sandra Ibarra, y el periodista Juan Ramón Lucas

    Diego Radamés
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    Begoña Pérez, 'La Ordenatriz', creadora de contenido

    Jesús Umbría
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    Almudena López del Pozo, CEO de Pymar

    Jesús Umbría
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    Marta Rivera de la Cruz, delegada del área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid

    Diego Radamés
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    Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular

    Jesús Umbría
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    Chenoa, cantante

    Jesús Umbría
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    Patricia Marco, socia fundadora de Gravitta y directora de Desarrollo Global de Magas y Lifestyle en EL ESPAÑOL, Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle, Ana Núñez-Milara, directora de Magas, Charo Izquierdo, directora de ENCLAVE ODS y Aránzazu García, redactora jefe de Magas

    David Morales
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    Sybilla, diseñadora, y Charo Izquierdo, directora de ENCLAVE ODS y consejera editorial de Magas

    Jesús Umbría
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    Samantha Vallejo-Nágera, chef y empresaria

    Diego Radamés
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    Meritxell Batet, presidenta del Consell Nacional del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC)

    Diego Radamés
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    Mercedes Wullich, fundadora de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'

    Jesús Umbría
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    Los asistentes conversando antes de la entrega de reconocimientos

    David Morales
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    Laura Mateo, consejera de la Cámara de Comercio de España en EEUU

    Nieves Díaz
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    Carme Artigas y Laura Bernal fotografiadas en medio de una conversación.

    Nieves Díaz
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    Roberto Brasero, presentador del tiempo, junto a la presidenta de RAGCE, Lucía Llano

    Nieves Díaz
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    El público ocupa sus butacas en el auditorio del Teatro Real

    Jesús Umbría
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    Cruz Sánchez de Lara, entrevistada por Raúl Rodríguez, redactor jefe de Lujos en Magas

    Nieves Díaz
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    Yolanda Pastor, magistrada, junto a Pedro J. Ramírez

    Nieves Díaz
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    La presentadora Anne Igartiburu, captada en un momento previo al inicio de la gala

    Nieves Díaz
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    Comienza la gala de la XIII Edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'

    Nieves Díaz
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    La presentadora Helena Resano ejerce como maestra de ceremonias

    David Morales
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    La cantante Sole Giménez, durante su actuación

    Nieves Díaz
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    Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias, recibe el premio L'Oréal 'Tú lo vales'

    David Morales
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    Carme Artigas, 'Top 100' honoraria, da pie a la presentación de una de las categorías

    David Morales
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    Chenoa endulza la gala con su actuación

    David Morales
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    Mercedes Wullich durante su discurso sobre el escenario

    David Morales
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    Daniela Blasco, la tercera artista invitada a cantar en la gala

    David Morales
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    Julia Gómez Cora, productora entre 'Las Top 100' en la categoría de Honorarias

    David Morales
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    Foto de familia de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' de 2026

    Nieves Díaz
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    El Range Rover Evoque expuesto esta noche en el Real

    Nieves Díaz
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    En el cóctel se sirvió cavier ecológico de Riofrío

    Nieves Díaz
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    La escritora Nativel Preciado, la soprano PIlar Jurado y Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL Castilla-La Mancha

    Nieves Díaz
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    Comienzan a servirse los primeros refrescantes Croft Twist de Fino Spritz

    Nieves Díaz
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    Carmen Salamero, Global HRD LOEWE Perfumes, HRD LVMH Beauty & Moet Hennessy Iberia, HR Lead LVMH Iberia, y su equipo

    Nieves Díaz
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    La presentadora Sandra Golpe, durante el cóctel

    Nieves Díaz
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    Vista general de este momento de la gala en clave festiva

    Nieves Díaz
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    Cortadora de jamón de Cinco Jotas

    Nieves Díaz
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    Elaboración del icónico coctel Magas por Fundador

    Nieves Díaz
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    Productos de Cantabria Labs expuestos durante la gala

    Nieves Díaz
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    Gema Mancha, directora general de Merz Aesthetics

    Nieves Díaz
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    Paquita Sauquillo, presidenta del PSOE de Madrid

    Nieves Díaz
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    La escritora Carmen Posadas en un momento del evento

    Nieves Díaz