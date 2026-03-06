El periplo de Roger y Carmen, un matrimonio de Toledo atrapado en India por la guerra en Irán: "Solo queremos volver"

El transporte aéreo mundial se ha visto gravemente afectado tras la escalada del conflicto en Irán, lo que ha obligado a numerosas aerolíneas a cancelar sus vuelos, dejando a miles de pasajeros atrapados lejos de sus destinos. Entre ellos se encuentran Roger Álvarez y Carmen Suárez, un matrimonio de Toledo de 69 y 67 años que lleva una semana en India sin poder regresar a España.

Los toledanos viajaron al país asiático el pasado 17 de febrero para asistir a la boda de su sobrina en Lucknow (India). Tras la celebración y unos días haciendo turismo, el vuelo de vuelta salía el 28 de febrero del aeropuerto de Jaipur. Sin embargo, la intervención en Irán y el inicio de la guerra provocaron el cierre de importantes centros de conexión de Oriente Medio y quedaron atrapados.

"Llegamos al aeropuerto y lo cerraron. Nos dijeron que el espacio aéreo en el Golfo Pérsico estaba cerrado y no podíamos volver, ya que había que pasar por Abu Dabi (Emiratos Árabes)", ha explicado la familia a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Ante la desconcertante situación, reclamaron a la compañía con la que viajaban, Etihad Airways, que decidió alojarlos en un hotel de Jaipur. Sin embargo, solo se hicieron cargo de los gastos de dos noches.

"Hemos estado en este hotel hasta este jueves. Pero hemos tenido que pagar el alojamiento nosotros desde la segunda noche. Cuando lleguemos a España empezaremos a reclamar absolutamente todo", han expresado desde un hotel en Bombay, donde ahora mismo están alojados.

El matrimonio junto al hijo mayor de Roger, Víctor, y su mujer, Anaïs.

La situación es todavía más grave debido al estado de Roger, con una rotura en la vértebra L4 de la espalda, lo que le obliga a estar en silla de ruedas, y con problemas de próstata. "Todo estaba previsto para un viaje asumible y menos mal que me traje más recambios de la sonda que necesito, porque aquí no hay. Estoy con unos dolores tremendos y no lo estoy pasando bien", ha lamentado Roger.

Regreso por África

Confiados en que lo que están viviendo quede como "una historia para contar", han celebrado que, previsiblemente, podrán regresar a España el próximo martes 10 de marzo. "Nos hemos buscado la vida para encontrar vuelos que no pasen por el Golfo Pérsico. El domingo salimos hacia Isla Mauricio, hacemos escala en Madagascar y luego en Etiopía. Desde ahí a Madrid", ha relatado.

El vuelo tiene un coste de alrededor de 1.000 euros, cantidad asumible comparada con el precio actual de dicho viaje, ya que se han multiplicado por cinco los precios de los billetes aéreos.

"Tengo que dar las gracias a los familiares más jóvenes, que nos han ayudado a organizar el periplo de vuelta. Solo pensamos en que hemos ganado otro día y ya nos queda menos para tocar suelo español. Lo más lejos que viajaremos ahora es a Granada y será en coche", han bromeado.

Además, han indicado que otros de sus familiares están viviendo situaciones similares. El hijo mayor de Roger tiene que llegar a Niza (Francia) y se encuentra en Nueva Delhi, otros saldrán de Uzbekistán y la que más preocupa a la familia está en Doha (Catar) con un bebé.

La familia frente al Taj Mahal (India).

Contacto con la embajada

Durante estos días atrapados en India, han contactado con la embajada española en Nueva Delhi. Sin embargo, no han recibido ayuda debido a que "India no está en crisis, por lo que no se puede llevar a cabo intervención".

Una respuesta que suma a la de un responsable de gestiones de Consulado, que apuntó a la compañía como la que debe responsabilizarse de la situación. No obstante, les ofreció "apoyo si les ocurre algo grave".

"Hemos tenido que tirar de nuestros recursos. En un caso como el nuestro, al final cada afectado depende de sus circunstancias económicas personales, porque hay que pagarlo todo", han sentenciado.