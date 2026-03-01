La moda de Félix Ramiro no pasa desapercibida en los Goya: Carlos Valle o Egoitz Txurruka lucen sus diseños

Carlos Valle, productor y director de cine, con el diseño de Félix Ramiro que lució en la gala.

Félix Ramiro no ha pasado desapercibido en la alfombra roja de los Premios Goya que este sábado se han celebrado en Barcelona. El diseñador toledano ha reafirmado su estrecha relación con el cine vistiendo a varios de los invitados que han acudido a la gala.

Entre ellos se encontraba el director y productor Carlos Valle, ganador del Goya al mejor corto documental por 'Semillas de Kivu' en la edición de 2025 o el presentador de RTVE, Egoitz Txurruka.

Otro de los protagonistas a los que el diseñador de Mensabas ha vestido son el director y guionista Fernando González, el actor y presentador Diego Ferro, el productor Gianfranco Piccirillo, el actor Antonio Meléndez y el arquitecto de interiores Daniel Rubio.

Sin embargo, de todos ellos, el que vivió una noche más especial fue otro toledano como Ramiro, Julián Lominchar. Este animador, criado en Corral del Almaguer, fue premiado con el Goya a la mejor película de animación como integrante del equipo de 'Decorado'.

Una muestra más de la presencia, cada vez más creciente, de Félix Ramiro en los ámbitos de la comunicación y la cultura como demuestra, entre otros, su trabajo al vestir a los hermanos David y José Muñoz, Estopa, en las últimas campanadas de TVE.