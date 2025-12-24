La Bonoloto lleva a un pueblo de Cuenca un jugoso regalo de Navidad: un vecino gana más de 106.000 euros

Administración de Carrascosa del Campo (Cuenca). Foto: Loterías y Apuestas del Estado.

Un afortunado de Carrascosa del Campo (Cuenca) ha resultado ser el poseedor de un boleto acertante de segunda categoría del sorteo de Bonoloto de este martes. Una papeleta que cuenta con un premio de 106.465,13 euros.

En concreto, ha sido sellada en la administración situada en la calle Cuenca, 14 del municipio.

En el sorteo no ha habido acertantes de primera categoría (seis aciertos), siendo dos los de segunda (cinco aciertos más el complementario). El otro boleto agraciado se validó en un despacho de Coslada (Madrid).

La combinación ganadora fue 30, 33, 22, 14, 11 y 37, mientras que el complementario fue el 3 y el reintegro el 7.

Al no haber acertantes de primera categoría, la Bonoloto acumulará para este miércoles 24 de diciembre un excepcional bote de 4,8 millones.