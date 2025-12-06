Carmen Calvo, Nativel Preciado, Milagros Tolón y Esther Esteban departirán sobre mujeres y democracia en Toledo

El foro "Mujeres por la libertad: 50 años en democracia" se celebrará el miércoles 10 de diciembre por la tarde en el Museo Sefardí.

Toledo se convertirá el próximo miércoles 10 de diciembre en el epicentro del debate sobre igualdad y derechos de la mujer. La ciudad de las tres culturas acogerá el encuentro "Mujeres por la libertad: 50 años en democracia", una cita organizada por la Delegación del Gobierno en colaboración con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

La cita reunirá a varias de las protagonistas en la defensa de las libertades y los derechos de las mujeres en España desde la Transición: Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado; Milagros Tolón, delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha; Nativel Preciado, periodista y escritora; y Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, que además moderará la sesión.

La jornada comenzará a las 19:00 horas en uno de los espacios con más historia y belleza de la capital castellanomanchega: la Sinagoga del Tránsito, actual sede del Museo Sefardí.

En primer lugar se desarrollará una conversación entre Carmen Calvo y Esther Esteban. Posteriormente, a las 19:40 comenzará la mesa de debate "Mujeres, derechos y libertades", con la participación de Calvo, Tolón y Preciado, también conducida por Esteban.

En 1975, España inició un largo y valiente camino hacia la libertad y la democracia. Medio siglo después, se celebra no solo el éxito colectivo de la construcción de un país próspero y plural, sino también los avances que han transformado la vida de las mujeres: igualdad de oportunidades, participación en todos los ámbitos públicos, reconocimiento de derechos y conquistas que costaron décadas de lucha.

Trayectorias que inspiran

Carmen Calvo, doctora en Derecho Constitucional, ha sido vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, ministra de Cultura y secretaria de Igualdad del PSOE. Su activismo feminista y su defensa de los derechos de las mujeres marcarán su intervención.

Nativel Preciado aportará la mirada de una periodista que ha narrado la vida política española desde la Transición. Ganadora de premios como Francisco Cerecedo, Víctor de la Serna, Primavera de Novela, Fernando Lara y Azorín, acaba de sumar el Premio Maga de Magas y un galardón del Club de las 25 por su trayectoria.

Milagros Tolón, delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha y exalcaldesa de Toledo, sumará su experiencia institucional y su visión sobre derechos, igualdad y acción pública.

Oportunidad para reflexionar

Aunque la entrada al encuentro "Mujeres por la libertad: 50 años en democracia" es gratuita, el aforo será limitado y requiere inscripción previa en esta página web.

El encuentro no solo permitirá reflexionar sobre los logros de los últimos 50 años en materia de derechos de las mujeres, sino también analizar los riesgos actuales de involución ante discursos que niegan la violencia machista o cuestionan conquistas sociales esenciales.