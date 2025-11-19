ONCE Castilla-La Mancha entrega sus Premios Solidarios 2025 reconociendo a quienes trabajan por la "inclusión social"

El Grupo Social ONCE Castilla-La Mancha ha entregado este miércoles sus Premios Solidarios en una gala celebrada en el Teatro de Rojas de Toledo. Los galardones han reconocido a la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Confederación Regional de Asociaciones de Vecinos de Castilla-La Mancha (CAVE-CLM), la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Castilla-La Mancha (ClamCoop), la Agencia EFE de Castilla-La Mancha y Críspulo Doñoro.

Estos premios tienen el objetivo de "reconocer y premiar a aquellas personas, entidades, instituciones, medios de comunicación y administraciones que realizan una labor solidaria en su entorno de influencia procurando la inclusión social de toda la ciudadanía, la normalización y la autonomía personal y la accesibilidad universal".

Según el grupo, todos los premiados destacan por su "sensibilidad social, larga trayectoria y dedicación en pro de los derechos sociales de los más desfavorecidos".

La gala ha contado con la participación de Patricia Sanz, vicepresidenta del Grupo Social ONCE; Pablo Bellido, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha; José Martínez, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha; Bárbara García Torijano, consejera de Bienestar Social; Carlos Velázquez, alcalde de Toledo; Milagros Tolón, delegada del Gobierno; Carlos Javier Hernández Yebra, delegado de la ONCE en Castilla-La Mancha; y José Ortega, presidente de la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (Recamder).

Asimismo, han acudido diferentes autoridades políticas y sociales, así como representantes de la discapacidad y de la sociedad castellanomanchega.

Premios

En la categoría de Administración Pública, el Premio Solidarios lo ha recibido la Unidad Militar de Emergencias (UME), en su vigésimo aniversario al consolidarse como una de las instituciones más valoradas por la ciudadanía, gracias a su vocación de servicio, preparación técnica y capacidad de respuesta inmediata ante catástrofes y emergencias.

En Institución, Organización, Entidad o ONG, el galardón ha ido a parar a la Confederación Regional de Asociaciones de Vecinos de Castilla-La Mancha (CAVE-CLM) por su trabajo en la articulación y defensa del movimiento vecinal representando un modelo de participación ciudadana activa y solidaria.

En la categoría de Empresa el premio lo ha recibido la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Castilla-La Mancha (ClamCoop), por su impulso de la economía social a través de la creación de cooperativas de trabajo asociado.

En Programa, Artículo o Proyecto de Comunicación el premio se ha entregado a la Agencia EFE de Castilla-La Mancha, por abordar desde hace cuatro décadas, desde una perspectiva social, el periodismo de agencia y dar traslado al resto de medios de comunicación la información generada por el tercer sector.

Por último, en la categoría de Persona Física, el Solidarios es para Críspulo Doñoro, por su apoyo al sector social de la discapacidad con un proyecto modesto desde el ámbito rural, pero con impacto, con la creación de la Fundación Virgen de la Fuensanta de Miñana (Guadalajara).

El jurado ha estado formado por Francisco José Armenta, director general de Discapacidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Óscar García, director de Radio Castilla-La Mancha en CMM; José Antonio Romero, presidente de la Mesa del Tercer Sector de Castilla La Mancha; Bárbara Palau, consejera general de Coordinación Institucional y Movimientos Sociales de la ONCE; Carlos Javier Hernández, delegado de ONCE en Castilla-La Mancha; y José Martínez, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha.

Avance de Castilla-La Mancha

Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha destacado que Castilla-La Mancha "avanza hacia un modelo social más moderno, más accesible e inclusivo gracias al trabajo conjunto con el Grupo Social ONCE". Y ha citado su aportación técnica a la futura Ley de Accesibilidad, actualmente en fase de desarrollo.

"El Grupo Social ONCE y su estructura empresarial representan un motor económico, social y laboral de primer nivel en la comunidad, al generar empleo de calidad, impulsar innovación social y fortalecer la cohesión territorial", ha expresado.

Asimismo, ha destacado la amplia red de recursos para personas mayores gestionados por su grupo empresarial Ilunion en Castilla-La Mancha. "Refuerzan los cuidados de proximidad, garantizan atención profesional y contribuyen al bienestar de miles de mayores en nuestros municipios", ha asegurado.

Durante su intervención, la delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha afirmado que este es "un acto tan entrañable, pero de suma importancia porque reconoce un valor fundamental para que una sociedad se desarrolle de manera plena y sana".

"Me estoy refiriendo al valor de la igualdad, de la solidaridad y de la inclusión", ha indicado Tolón.