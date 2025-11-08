José Antonio Romero y Andrés Martínez: "Las personas con discapacidad tienen talentos y plenos derechos"

La voz de los colectivos sociales de Castilla-La Mancha se articula a través de sus principales representantes: José Antonio Romero, presidente de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha y presidente regional del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) en Castilla-La Mancha, y Andrés Martínez, presidente del Servicio de Capacitación CECAP. Ambos lideran la defensa y el impulso de políticas dirigidas a garantizar la inclusión y la dignidad de los ciudadanos en situación de mayor vulnerabilidad.

La Mesa del Tercer Sector funciona como la gran plataforma de cohesión y diálogo civil que unifica la voz de las organizaciones ante el Gobierno regional. En este marco, el CECAP aporta su experiencia directa en el terreno, especializándose en modelos de apoyo innovadores que buscan la plena participación de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en la sociedad y el mercado laboral.

La entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, realizada en la sede de este medio, aborda los diferentes retos a los que se enfrenta el sector, desde la consolidación de los avances legislativos clave, como la reforma del Estatuto de Autonomía, hasta las barreras en la inclusión de personas con discapacidad en los entornos rurales y la necesidad urgente de transformar el modelo de financiación.

José Antonio Romero y Andrés Martínez. Javier Longobardo

P: Considerando los informes que analizan la situación socioeconómica regional, ¿cómo evalúa la Mesa del Tercer Sector las condiciones laborales y qué implicaciones concretas observa esta realidad en el desarrollo de la misión y las tareas cotidianas de las entidades que representa?

JOSÉ ANTONIO ROMERO: Los datos son muy mejorables, es decir, no son buenos. En algún índice en igualdad podemos haber subido, pero el índice de pobreza es preocupante, cuando estamos hablando de que más de 600.000 personas en la región están en situación de pobreza o exclusión social. Es curioso que muchos de estos casos son familias que tienen empleos y un sueldo.

Podemos hablar de un término que se acuñó hace poco a nivel estatal, el perfil de "trabajadores pobres", porque vemos que los salarios no van evolucionando en paralelo con el nivel y las condiciones de vida. Los índices de pobreza, por ejemplo, infantil, son muy altos, podría decir que es de los más elevados de la Unión Europea. Este tema me preocupa mucho porque no conozco a niños pobres que vivan en familias ricas. Por lo que está vinculado a que hay muchas familias pobres en la región y hay un problema importante.

P: En la línea de la cifra del paro, ¿cuáles son las principales barreras que identifica la Mesa del Tercer Sector en el acceso al mercado laboral por parte de los colectivos en situación de vulnerabilidad?

ANDRÉS MARTÍNEZ: En cuanto al empleo, se está en un camino interesante donde se están poniendo medidas, pero son de carácter temporal. Los planes de empleo son útiles, pero luego hay muchas de estas personas a las que les cuesta encontrar puestos adecuados y que en el currículum muchas empresas no lo consideran como un valor añadido.

Recientemente se ha presentado el nuevo Portal de Empleo Nuevo de la región y evidentemente lo que esperamos siempre es que haya políticas que sean accesibles para personas con discapacidad. Así que esperamos que se garanticen apoyos y medidas necesarias porque tenemos que estar muy vigilantes.

P: Respecto al convenio de estabilización presupuestaria implementado desde 2023, ¿estima la Mesa del Tercer Sector que su operatividad es la adecuada y, en consonancia con sus objetivos, ¿qué adecuaciones específicas son necesarias para asegurar la sostenibilidad financiera de las entidades?

J.A.R: Nos gustaría que para el año que viene tuviera una ampliación presupuestaria, ya que llevamos tres años con el mismo presupuesto y, evidentemente, en estos tres años han cambiado mucho las cosas: el IPC, las subidas de los convenios colectivos, de los diferentes colectivos que trabajamos en la mesa... Y, sobre todo, también avanzar en el modelo que en una segunda fase se pueda repercutir o bien similar a este o a través de, por ejemplo, como se ha hecho en el IRPF, en la convocatoria del IRPF, de las subvenciones del IRPF.

Estas estructuras participativas o estructuras federativas de organizaciones tienen garantizada por este tipo de financiación al menos el mantenimiento de una estructura básica de funcionamiento. Porque está claro que muchas plataformas de representación, muchas federaciones, si no tienen una estructura básica, un equipo técnico, una secretaría técnica mínima, es muy complicado que lleven a cabo esa labor. Y en esa línea, yo creo que ahora estamos en esa labor de negociación y de trabajo con la Administración para aumentar los presupuestos del año que viene.

P: Hablemos de la reforma del Estatuto de Autonomía. Más allá de la importante supresión del término "discapacitado", ¿qué otros avances clave para el Tercer Sector y los derechos sociales se han incorporado?

A.M: Dentro de las herramientas y entidades sociales que estamos en el tejido, creo que hemos sido, digamos, promotores de cambios, de transformación social. Desde la Mesa del Tercer Sector, que somos el actor legítimo para influir y hacer esa incidencia política y promover en el Estado cuestiones y consideraciones que son claves para implantar un modelo de inclusión que lleve a las personas más vulnerables a la participación plena en nuestra sociedad.

Este estatuto incorpora cláusulas y medidas que están muy avanzadas dentro de lo que se llama un modelo de inclusión social. Nuestras dos premisas fundamentales son el respeto a la diversidad y la garantía de derechos.

J.A.R: De las treinta y tantas enmiendas que nosotros o propuestas de enmiendas que mandamos, prácticamente 24, 25 son las que luego se recogieron literalmente en el Estatuto, que sabéis que el día 11 se va a llevar a toma en consideración al Congreso de los Diputados.

Estamos satisfechos porque todas esas propuestas salen del movimiento asociativo. También de las propuestas que nos han realizado las diferentes organizaciones. Pero lo que más nos ilusiona es que aparezca la palabra "tercer sector" en el Estatuto. Para nosotros es fundamental.

P: Recientemente hemos visto ejemplos de alta visibilidad, como la entrevista medallista con síndrome de Down en La Revuelta. ¿Perciben que esta visibilidad mediática se traduce en una reducción real de las brechas de oportunidad en el día a día? ¿Cómo lo viven las propias personas con las que trabajan?

A.M: Ha habido un cambio de modelo y, sobre todo, un cambio de mirada por parte de todos los actores sociales. Hemos dejado de ver la discapacidad desde el foco del problema, la falta de capacidades o los sesgos negativos, y hemos empezado a verlos como lo que son: personas de pleno derecho con talentos. Las organizaciones somos simplemente una herramienta para acompañarles en su proceso de desarrollo personal y ayudarles a conseguir sus objetivos.

Este cambio de modelo significa que ya no les institucionalizamos ni les sacamos del contexto comunitario; todo lo contrario. Ahora les acompañamos para convivir con nosotros y sumar a nuestro día a día, poniendo en valor ese talento que ya tenían. Esto requiere una responsabilidad bidireccional: por un lado, acompañar a la persona protagonista a afrontar un entorno que tiene exigencias, y por otro, lanzar un mensaje a la sociedad para que favorezca ese cambio de mirada.

José Antonio Romero y Andrés García. Javier Longobardo

P: A pesar de los avances en materia de inclusión, ¿persiste actualmente una disparidad significativa en términos de oportunidades, acceso a recursos y lucha contra el estigma para las personas con discapacidad en el ámbito rural de Castilla-La Mancha, en comparación con los entornos urbanos?

J.A.R: Me gustaría puntualizar que en las zonas rurales esta visibilidad es más complicada, sin duda alguna. Hay menos recursos o herramientas, menos presencia de organizaciones que ayuden a las familias a identificar oportunidades y a establecer procesos diferentes a las políticas tradicionales. Esto se aplica a la discapacidad intelectual, a problemas de salud mental o al autismo; de hecho, las discapacidades que no son visibles suelen ser las menos comprendidas, y esto se agrava en el mundo rural. Aunque las leyes nos ayudan a derribar barreras legales (como conseguir el derecho al voto o eliminar la esterilización forzada), el estigma mental, por ejemplo ante un problema de salud mental en una empresa, sigue existiendo y es más grave allí.

Hay una cuestión que me preocupa mucho y que se da tanto en el entorno rural como en la ciudad. El concepto es "espejismo de la inclusión". Me preocupa en primera persona porque tengo un hijo con discapacidad intelectual. Es verdad que la inclusión empieza en el entorno natural, el grupo de iguales, la escuela, el instituto... y parece que funciona. Pero nos damos cuenta de que en ese proceso evolutivo, si no fuera por las entidades que trabajan la integración, esa igualdad de oportunidades se rompería. En muchas zonas sería imposible sin ellas.

A lo que me refiero es que, en la vida diaria, sigue siendo muy complicado que muchas personas con discapacidad intelectual tengan un grupo de amigos sin discapacidad. Como sociedad, todavía nos falta dar ese siguiente salto cualitativo. Hemos educado a nuestros hijos en la inclusión, creciendo juntos, pero nos falta que eso se traduzca en vivir juntos en la vida diaria adulta.

P: Paco Núñez ha propuesto un Plan de Rescate para el Tercer Sector. ¿Qué valoración hacen de esta propuesta y qué pilares consideran fundamentales para la sostenibilidad real del sector?

A.M: En primer lugar, no nos gusta el término "plan de rescate"; preferimos hablar de un "plan de fortalecimiento", porque un Tercer Sector fuerte cohesiona la sociedad y nos conviene a todos. Sobre las medidas, son propuestas que ya estamos trasladando permanentemente al Gobierno actual, con quien trabajamos.

Uno de los grandes retos, que pedimos a cualquier gobierno, es la reducción de la burocracia. No podemos seguir en 2025 con procedimientos administrativos de gestión y registro del siglo pasado que nos llevan mucho trabajo; es una carga enorme para las entidades que se puede aligerar con la tecnología actual.

P: Otro de los grandes proyectos legislativos es la Ley del Voluntariado. ¿En qué punto exacto se encuentra su tramitación y qué novedades fundamentales va a suponer para las entidades y la ciudadanía?

A.M: Estamos recibiéndola con mucha ilusión y con una expectativa muy positiva porque ciertamente es una ley que se genera ya sobre un trabajo hecho desde las organizaciones que conformamos el tejido social de la región.

Realmente el voluntariado forma parte de nuestras organizaciones, está inherente en nuestra labor diaria y actualizar la ley para nosotros es una grandísima noticia. Y sobre todo con una expectativa de éxito importante, porque contamos con, como te digo, con el tejido y con las herramientas necesarias para aplicar esa ley, que es lo más importante, que la ciudadanía vea un resultado de lo que viene a ser un documento legislativo o normativo. Entonces estamos muy ilusionados con esa idea de aplicación práctica, porque como digo, tenemos todos los ingredientes para hacerlo realidad, que ya viene siendo así desde hace muchos años en nuestra región.

José Antonio Romero, presidente de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha y presidente regional del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) en Castilla-La Mancha. Javier Longobardo

P: Se cumple un año desde que inició su segundo mandato al frente de la Mesa del Tercer Sector. ¿Qué balance hace de este primer año de gestión y consolidación?

J.A.R: En este primer año de esa segunda etapa al frente de la mesa, bueno, está siendo de consolidación de un proyecto de cohesión, un proyecto interesante donde se ha incorporado alguna entidad más, como ha sido la Plataforma del Voluntariado, y donde seguimos trabajando para afianzar la unidad del sector. Desde la primera reunión que tuvimos este año fue con el presidente García-Page de Castilla-La Mancha para marcar la hoja de ruta y seguir garantizando la estabilidad, la sostenibilidad de las organizaciones.

Además, hemos abierto espacios de participación en todas las provincias, donde hemos ido reuniendo a las entidades que forman parte del Tercer Sector para escuchar, analizar cuál es la situación de ese sector en cada una de las provincias. Y con todo eso estamos ahora en fase de elaboración de propuestas para el diseño de una estrategia regional de tercer sector.