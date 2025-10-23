Ideas Medioambientales celebra en Albacete sus 25 años superando las barreras del medio ambiente y la sostenibilidad

El Teatro Circo de Albacete se ha vestido de gala para acoger la celebración del 25 aniversario de Ideas Medioambientales, una cita que ha reunido a representantes institucionales, empresariales, académicos y sociales para conmemorar un cuarto de siglo de compromiso con la sostenibilidad, la innovación ambiental y las personas que lo hacen posible.

Una noche especial en la que se ha destacado el trabajo y el valor de una empresa que "ofrece soluciones sostenibles y eficaces en los ámbitos medioambiental, social y arqueológico", según ha señalado su CEO, Óscar García, destacando, además que "Ideas Medioambientales trabaja para acompañar a comunidades, instituciones y ecosistemas hacia un modelo más equilibrado y resiliente".

Bajo el lema "25 años sembrando ideas", el acto ha ofrecido un recorrido emocional y visual por la trayectoria de la empresa: desde sus inicios en Albacete hasta su consolidación como referente nacional en consultoría ambiental, restauración ecológica y gestión sostenible del territorio.

En la actualidad, un equipo multidisciplinar de profesionales cualificados garantiza proyectos de calidad con impacto positivo en el medio ambiente y la sostenibilidad. Está compuesto por profesionales de distintas áreas como: organización y desarrollo, sostenibilidad, arqueología y patrimonio, biodiversidad y evaluación ambiental. En representación de estas áreas, han intervenido representantes del equipo destacando que todos los proyectos tienen un objetivo especial y trabajan en ellos superando obstáculos y desafíos a través de las ideas renovadas y la pasión.

Por su parte, los fundadores de Ideas Medioambientales han destacado que el proyecto nació con la convicción de que la ciencia y la naturaleza pueden dialogar para transformar territorios. Y "creemos que cada proyecto, por pequeño que sea, suma. Nosotros creímos en ello hace 25 años y nos remangamos para trabajar en el primer proyecto que hizo posible la empresa que somos hoy", ha asegurado su CEO.

Ciencia, divulgación y regeneración: la mirada inspiradora de Javier Peña

El divulgador científico Javier Peña, creador del documental HOPE!, ha participado con una ponencia inspiradora sobre la importancia de la innovación y la acción colectiva para afrontar los retos climáticos.

Su reconocido proyecto audiovisual es una iniciativa que visibiliza soluciones reales frente a la emergencia climática y que ha recorrido medios, plataformas y escenarios para demostrar que el cambio ya está en marcha. Durante la ponencia, Peña ha compartido con el público su visión realista sobre la transición ecológica, invitando a "pasar del diagnóstico a la acción" y recordando que "no hay que esperar a que el futuro llegue, hay que transformarlo y regenerarlo desde hoy", ha destacado el divulgador. Su intervención, dinámica y participativa, ha permitido al público convertirse en parte activa del diálogo, con un turno de preguntas que ha abordado los grandes desafíos ambientales y urbanos de nuestro tiempo.

El Teatro Circo de Albacete ha sido el escenario donde se ha celebrado la gala conmemorativa de Ideas Medioambientales, dirigida por la periodista Carmen Muñoz Sevilla. Ideas Medioambientales también ha querido destacar y agradecer el esfuerzo de las instituciones, empresas y asociaciones que han apoyado su labor a lo largo de estos años y que confían en su trabajo. Ha agradecido el apoyo a la Diputación provincial, representada por el diputado de Medio Ambiente y consejero delegado del Instituto Técnico Agronómico Provincial (ITAP), José Antonio Gómez. A la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cuya delegada provincial de desarrollo sostenible, Llanos Valero, ha estado presente. Y, por último, al Ayuntamiento de Albacete cuya concejala de sostenibilidad y marca del Ayuntamiento de Albacete, Rosa González de La Aleja, ha destacado durante la clausura de la gala "la importante labor que realiza Ideas Medioambientales por nuestro ecosistema en todo el territorio".

Mirando al futuro: seguir sembrando

El cierre ha corrido a cargo de la artista Rozalén, que ha ofrecido un concierto íntimo y emotivo en homenaje a la conexión entre cultura, territorio y sostenibilidad, poniendo el broche final a una noche llena de emoción y sentido. Tras la gala, el evento ha concluido con un cóctel de celebración ofrecido por Fundación El Sembrador, entidad social con la que Ideas Medioambientales mantiene una estrecha colaboración desde hace años. Los asistentes también han podido recorrer una exposición fotográfica instalada en el hall del Teatro Circo, en la que se refleja el trabajo desarrollado por Ideas Medioambientales a lo largo de sus 25 años: proyectos de restauración ecológica, conservación de hábitats, estudios de fauna y flora, y actuaciones de mejora ambiental en todo el territorio nacional.

Entre agradecimientos y reencuentros, ha quedado clara una idea compartida: la sostenibilidad es una tarea colectiva y diaria, y "el verdadero éxito de los 25 años de Ideas Medioambientales está en las personas que han hecho posible que cada proyecto se traduzca en impacto positivo", ha concluido Óscar García.