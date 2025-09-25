Eurocaja Rural quiere movilizar a 5.000 personas corriendo contra la ELA en Toledo el 5 de octubre

La Fundación Eurocaja Rural quiere movilizar el próximo 5 de octubre a 5.000 corredores en una nueva edición de la Carrera Solidaria contra la ELA, una cita solidaria que se ha convertido en uno de los eventos más potentes en el calendario deportivo de la ciudad de Toledo. El objetivo volverá a ser el de dar visibilidad a la Esclerosis Lateral Amiotrófica y recaudar fondos para su investigación.

Así lo ha recalcado el presidente de la Fundación, Javier López Martín, durante una presentación en la que también ha tomado parte el director general de Discapacidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Francisco José Armenta; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Toledo, Rubén Lozano, y el presidente de la asociación CanELA, Fernando Martín.

López Martín ha indicado durante su intervención que esta prueba "vuelve a dar voz y visibilidad a los verdaderos protagonistas de esta iniciativa, que son los pacientes que padecen la enfermedad, las asociaciones beneficiarias, las familias y los cuidadores", además de expresar su "felicitación por su esfuerzo, entereza y lucha constante".

El dirigente de la Fundación ha expresado su "reconocimiento" a las entidades beneficiarias por "estar cada día al lado de los pacientes y sus familias, impulsando proyectos que mejoran la calidad de vida y acercando la innovación a las personas: desde atención domiciliaria a apoyo psicológico, fisioterapia, logopedia, formación a cuidadores, etc".

De su lado, Armenta ha señalado que esta iniciativa une deporte y compromiso, ya que la ELA no entiende de capacidades económicas y es el espejo del dolor de quien lo sufre, de modo que ha apostado por tener "menos lista de espera y más apoyo".

En la misma línea, Lozano ha destacado que es un evento consolidado en Toledo, donde se espera superar los 5.000 participantes, ya que "cada año es más fuerte".

Ha recordado que son más de 240 eventos deportivos los que se celebran en Toledo y cerca de 200 tienen carácter solidario, porque el deporte es salud pero también un "gran acto" de solidaridad.

Como portavoz de las asociaciones, Martín ha afirmado que hasta hace poco se trataba de una "enfermedad transparente", por lo que cada paso cuenta para dotar de visibilidad y de dignidad a personas que hasta el momento siguen "apartadas" de un estado de bienestar.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones a la prueba continúan abiertas en la web de la Fundación https://fundacioneurocajarural.es/ hasta el 1 de octubre por 10 euros para las modalidades infantiles y 12 euros para el resto de categorías.

Además, hay disponible un Dorsal Cero, habilitado hasta el 13 de octubre, donde pueden realizar aportaciones tanto particulares como empresas.

El cien por cien de lo recaudado volverá a ir destinado a entidades que trabajan en la atención de personas afectadas por ELA y en la investigación de la enfermedad. En esta edición serán ocho asociaciones las beneficiarias: ELA CLM-Adelante, ADELA Madrid, ELA Castilla y León, ADELA Comunidad Valenciana, ELA Región de Murcia, ARAELA (Aragón), CanELA (Cantabria) y VencELA (La Rioja).