Un tiktoker se cuela en el Chernóbil de Castilla-La Mancha: "Un pueblo fantasma con aeropuerto y parada de AVE"

"¿Existe Chernóbil de Calatrava?". Con esta pregunta comienza el tiktoker Álvaro Casares uno de sus últimos vídeos que tiene como protagonista un lugar de la provincia de Ciudad Real con aspecto apocalíptico que a diferencia de la región ucraniana no fue abandonado por una catástrofe nuclear, sino al que el reventón de la burbuja inmobiliaria de 2008 frenó en seco.

Casares describe lo que en principio tenía visos de ser una urbanización de lujo en el término municipal de Villamayor de Calatrava como "un pueblo fantasma con 200 chalets, con aeropuerto, parada de AVE y un casino al más puro estilo Las Vegas".

Como recuerda, lo que iba a ser el Marina D'Or de la Mancha nunca llegó a estrenarse porque en buena medida, su futuro estaba ligado al éxito del aeropuerto de Ciudad Real y a una parada de AVE que nunca llegó a ejecutarse.

"Entre 2009 y 2010 paralizaron las obras y hasta hoy", relata el influencer, quien en varias tomas enseña cómo los chalets de la fase uno, que estaban prácticamente terminados, han sido totalmente saqueados y ahora sirven como lugar de "fiestas clandestinas o amor ocasional".

En cuanto a la fase 2, que se quedó a medio construir, la describe como "un poblado del oeste".

Con este panorama, "los terrenos salieron a la venta hace dos años por 600.000 euros y dos misteriosos incendios en 2016 y 2018 quemaron unas cuantas casas".

Por último, Casares también recuerda que entre los usos que se rumoreó para este lugar se barajaba "la construcción de una pista de nieve artificial".

"A mí me gustaría soñar tan fuerte como soñaba un constructor de la burbuja inmobiliaria", sentencia el influencer en este vídeo que en apenas un día ya acumula más de 38.500 likes solo en la red social TikTok.