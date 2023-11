Pedro Piqueras deja la televisión "por decisión propia" a los 68 años de edad

El periodista albaceteño Pedro Piqueras, después de 35 años siendo uno de los presentadores de informativos más reconocidos y prestigiosos de la televisión en España, se retirará a finales del presente 2023 de la televisión "por decisión propia, comunicada y consensuada hace meses" con Mediaset, grupo de comunicación al que se unió en enero de 2006 como director de Informativos Telecinco.

Así lo ha comunicado este lunes la propia Mediaset, que también ha adelantado que será el periodista Carlos Franganillo, actual presentador del Telediario de TVE, el encargado a partir de enero de 2024 de sustituir a Piqueras, que tiene 68 años.

Piqueras, en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM en mayo de 2021 con motivo de su condecoración con la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha, ya reconoció que, aunque "no cambiaría por nada la televisión", sí echaba de menos "una vida un poco más relajada".

Sin embargo, el veterano periodista también dijo tener "fuerzas para seguir" y que, al menos entonces, no estaba en sus planes jubilarse. De hecho, reconoció que viajar es una de sus pasiones y que, entre sus deseos por cumplir, se encontraba escribir "algo de los viajes" cuando tuviese tiempo para ello.

Pedro Piqueras, nacido en Albacete en 1955, aprovechó su discurso de agradecimiento al recibir la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha para declarar su amor por los orígenes. "Quiero tener unas palabras para mi ciudad. Por decirlo de alguna manera, es el lugar donde me siento más seguro. Conozco a su gente y cada palmo de sus calles, por las que tanto me gusta caminar. Para mí, no hay mayor placer que un paseo por el parque, la calle Ancha, el Altozano, saludar a mis paisanos, recordar viejos tiempos o reír una vez más con mis amigos al contar las mismas tontunas de siempre. Ir a la feria, salir al campo y meditar observando el paisaje manchego, esa planicie infinita cuyo horizonte nos invita, nos arrastra casi, a seguir caminando hacia el futuro, a seguir aprendiendo, a seguir trabajando por Castilla-La Mancha y por nosotros mismos", dijo entonces emocionado durante un acto institucional celebrado en el teatro Buero Vallejo de Guadalajara.

Pero no solo de Albacete se siente orgulloso Piqueras, que también es un apasionado del Corpus de Toledo, fiesta religiosa declarada de Interés Turístico Internacional. El periodista ha visitado la capital de Castilla-La Mancha en varias ocasiones con motivo de su Día Grande, la última de ellas este mismo año. El 8 de junio, acompañado por Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM, disfrutó de la procesión desde los balcones de la Delegación del Gobierno.

"Es un día único y estoy encantado de estar aquí. Además de la cuestión religiosa, es una gran ocasión para cualquier persona de adentrarse en un siglo muy anterior al nuestro. Tiene todos los elementos de la Edad Media: las órdenes, el despliegue de casullas, la propia Custodia, el ambiente, el aroma del tomillo pisado que nos envuelve… También es una ocasión única para ver cómo era la vida antes", aseguró entonces en declaraciones a este periódico.

Pedro Piqueras, a la derecha, y Esther Esteban, a la izquierda, durante la procesión del Corpus de Toledo.

Pedro Piqueras, con una extensísima carrera en la radio y en la televisión, ha sido merecedor de premios tan importantes como en Ondas (2013), tres Antenas de Oro (1997, 2006 y 2016), el Iris "a toda una vida" (2015) o el Eisenhower por la defensa de la libertad de prensa (2018).

