La emocionante historia de una turista que visitaba Toledo y acabó en el hospital

El pasado mes de octubre, Manuela se encontraba de turismo en Toledo cuando una caída frustró su viaje. Estaba paseando con su pareja por el Puente Nuevo de Alcántara, actualmente en obras, cuando se torció un pie y cayó al suelo. Sin embargo, a pesar de su mala suerte y de acabar el día con una fractura de peroné, siempre recordará ese día con una sonrisa gracias a la enorme hospitalidad de una vecina.

Esta zaragozana ha compartido su emocionante historia a través del grupo de Facebook 'No eres de Toledo sí...', donde ha asegurado que "si en otras ocasiones me ha gustado la ciudad, esta vez me ha gustado su gente".

Según ha relatado, todo ocurrió el 21 de octubre. Después de haber pateado todo el día la capital y haber visitado numerosos monumentos, ella y su pareja, Carlos, dieron por concluido el día bajando por el Puente Nuevo de Alcántara para llegar hasta su coche, que estaba aparcado en el otro lado, pero el estado de la estructura -en obras- hizo que su pie izquierdo se torciese y acabase en el suelo.

En ese momento, todos lo coches que pasaban por allí se pararon para ofrecerle ayuda y, mientras Carlos buscaba la manera de llamar a un taxi para acudir al hospital, uno de los conductores se ofreció a llevarlos.

"Era una mujer. No sabría ni decir su edad. Solo que tenía una voz amable e intentaba calmarme", ha señalado. "Le dije que si nos podía decir cómo conseguir un taxi, pero nos dijo que «nada de eso», que nos llevaba ella". Una vez allí, según ha contado, salieron a buscarla con una silla de ruedas y la señora se fue.

"Si en otras ocasiones me ha gustado Toledo, esta, a pesar del mal momento final, me ha gustado su gente. Quiero dar las gracias a las personas que amablemente se pararon a preguntar y, especialmente, a la que no nos dejó ni llamar un taxi y con determinación dijo «yo os llevo al hospital»", ha zajado la zaragozana, que, a pesar de salir del hospital con una fractura de peroné, siempre recordará ese día con especial cariño.

