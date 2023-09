El difícil momento de la cantante María Toledo: ha perdido todos sus recuerdos por la DANA

Recortes de periódicos, carteles, fotos, premios y toda clase de recuerdos que guardaba "desde niña". Es lo que ha perdido la cantaora flamenca María Toledo a consecuencia de la destructiva DANA del pasado domingo 3 de septiembre, que anegó las calles, viviendas, negocios e instalaciones públicas de Mocejón, el pueblo toledano de donde es originaria la artista que ha estado nominada en varias ocasiones a los premios Grammy Latinos.

"Hoy se cumple una semana del momento más difícil que yo recuerde en mi pueblo", publicaba este domingo María en la red social Instagram junto a varias fotografías en las que aparece limpiando barro y tratando de recuperar los objetos de toda una vida, que han quedado tristemente sepultados bajo el agua y el lodo.

"Yo he perdido todos mis recuerdos. Desde niña llevo guardando recortes de periódicos, carteles, fotos, premios… pero el agua me ha destruido todas mis cositas que con tanto amor guardaba. Y aquí sigo limpiando… y lo que me queda para volver a la normalidad", compartía la también mujer del torero Esaú Fernández con sus seguidores.

Fotografías y recuerdos de María Toledo dañados por el barro.

[Mocejón tiene que suspender sus fiestas por los estragos de la DANA]

Un viejo periódico que publicó un reportaje sobre María Toledo.

María Toledo, cuyo padre llegó a ser alcalde de Mocejón entre 1987 y 1991, lamentaba el triste momento que está pasando su pueblo tras ser azotado por la DANA y recordaba que "las inundaciones han destrozado nuestras calles, nuestros parques y hasta el colegio se ha inundado". "Muchos vecinos se han quedado sin casa, sin coche, sin su negocio, sin su fuente de vida", añadía.

Sin embargo, la cantaora ponía en valor la solidaridad de los mocejoneros en estos momentos tan complicados y daba las gracias a todos ellos "por cómo se están volcando".

María Toledo (d) y su hermana limpiando una estancia que se inundó por completo.

"Mocejoneros, vamos a salir adelante. Un pueblo unido, jamás será vencido. Os quiero", finalizaba María Toledo dando ánimo a sus vecinos.

Sigue los temas que te interesan