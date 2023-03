José Mota se mete en un lío con un luchador de artes marciales: "No tiene ni media h..."

El humorista manchego José Mota acudía este lunes como invitado a 'La Resistencia' de David Broncano junto al cómico Pepe Viyuela para promocionar 'El hotel de los líos', la comedia que ambos protagonizan y que fue estrenada en los cines el pasado viernes 24 de marzo.

El excomponente de Cruz y Raya, que la última vez que participó en el programa de Movistar Plus+ perdió contra Broncano al calienta manos -un juego popular que consiste en que dos personas juntan las palmas de sus manos e intentan golpear las del contrario si este no las retira rápidamente-, retó sin éxito al presentador a disputar la revancha.

"En el último calienta manos te gané y después me enfrenté a Ilia Topuria. Le reventé", dijo el conductor de 'La Resistencia' a José Mota refiriéndose a otro de los invitados que han pasado por el programa, un conocido luchador español de origen georgiano que pelea en la Ultimate Fighting Championship (UFC), una competición internacional de artes marciales mixtas que combina las técnicas del boxeo, muay thai, taekwondo, kárate, yudo, etc.

"Ese tío no tiene mi media hostia", respondió con mucha ironía y chulería impostada el humorista nacido en Montiel (Ciudad Real). Broncano, rápidamente, reaccionó pidiendo a sus compañeros de 'La Resistencia' que pusiesen el vídeo de alguna de las victorias por KO de Ilia Topuria.

Al ver las imágenes y comprobar la fortaleza del luchador, José Mota no tardó en retractarse: "Retiro lo que he dicho. Era una broma", dijo en un primer momento. Después, el humorista prosiguió con su mensaje dirigido a Topuria: "Sabe él perfectamente que lo que he dicho era una tontería. Amigo, te pido disculpas públicas porque se dicen chorradas...".

En ese momento, la realización del programa pinchó la imagen de una lápida en la que los guionistas de 'La Resistencia' habían escrito mediante ordenador el nombre de José Mota, lo que hizo al público presente en el teatro donde se graba el late night reír a carcajadas.

"¿Quieres asistir a mi defunción?", preguntó Mota a Broncano, a lo que el cómico y presentador de Orcera (Jaén) respondió: "No, no. Pero tú mismo has dicho unas palabras... Joder, la que se te viene encima".

Ilia Topuria, tras su victoria en el UFC 282 contra Bryce Mitchell. Reuters

Tratando de ganarse la amistad de Ilia Topuria, José Mota y Pepe Viyuela le ofrecieron al luchador de la UFC un 10 % de descuento en las entradas para ver 'El hotel de los líos' en el cine. "Está la cosa jodía", se justificó el cómico castellano-manchego ante lo rácano de su oferta para calmar la situación.

