La tronchante conversación de Ramón García y Gloria Santoro con un manchego que se quedó sin jamón

El programa de CMMedia 'En Compañía' es conocido en toda Castilla-La Mancha por regalar un jamón si al contestar a la llamada de su presentador, Ramón García, respondes "Ramón, ¿me regalas el jamón?" Sin embargo, hay gente que no responde de esta manera y no puede llevarse el premio, tal y como le ocurrió este miércoles a un vecino de Miguelturra (Ciudad Real).

La graciosa situación se generó cuando al descolgar el teléfono el castellano-manchego y oír a Ramón García y Gloria Santoro, se dio cuenta que debía haber contestado la famosa frase. "No me j… Ramón. He perdido un jamón", afirmó el miguelturreño entre las risas de García y Santoro.

No contento con la tronchante situación generada en el plató, el desafortunado afirmó que su nombre era "Joselito Verbenas, el caprichito de las nenas", además de que ya no iba a comer jamón en todo el año.

¡Ay que momentazo nos dio Joselito Verbenas "el caprichito de las nenas", con el jamón! Si es que hay que estar atent@s...¡Que siempre toca!

Aunque sus vecinos de MIGUELTURRA nos aseguraron que realmente era Antonio "el del butano"... ¡Cazado! 😂😂 #EnCompañía pic.twitter.com/OI3L0MHCsO — En Compañía (@EncompaniaCMM) February 16, 2023

