"Tenemos que hablar": el vídeo viral de la 'influencer' ciudadrealeña Rocío Camacho

La 'influencer' castellano-manchega Rocío Camacho ha compartido en su Instagram otro de sus esperados vídeos mensuales donde conciencia sobre diversos temas. En esta ocasión, con el objetivo de despedir el 2022, el vídeo llama a la reflexión sobre la importancia de aprovechar la vida junto a nuestros seres queridos, con unas imágenes que ya se han hecho virales, alcanzando más de 70.000 ‘me gusta’.

En el vídeo, la 'influencer' natural de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) hace un alegato para disfrutar de todas esas cosas que llenan y, a la vez, incide en dejar atrás aquello que, en ocasiones, sentimos que falta. Recuerda, además, en la suerte que tienen muchas personas y lo poco que saben valorarla. Este es el motivo por el que, a través de su mensaje, quiere concienciar sobre el valor que tiene la salud, la familia y los amigos, por lo que pide luchar por ello.

"Este año quiero equivocarme, agotar todas esas posibilidades de cagarla. Quiero perseguir mis sueños hasta que dejen de serlo, quiero un año lleno de 365 primeras veces, quiero vivir y no solo existir. Pienso aprovechar mi tiempo y exprimirlo como si se me agotase mañana, y quiero compartirlo con personas que sepan el valor que tienen. Quiero no tomarme todo tan enserio".

Miles de reacciones

La publicación se ha viralizado, con más de 4.000.000 reproducciones, además de cientos de comentarios aplaudiendo y apoyando a la ‘influencer’ de Calzada de Calatrava (Ciudad Real).

