Seis curiosidades sobre Karmento, la artista de Albacete que competirá por ir a Eurovisión

RTVE ha dado a conocer este martes los 18 nombres de los artistas que participarán en el 'Benidorm Fest 2023', la preselección para elegir al cantante o grupo que representará a España en el Festival de Eurovisión.

En total hay cinco bandas, cinco cantantes masculinos y ocho cantantes femeninas. Y entre las propuestas hay voces muy conocidas como Agoney, Alfred García o Alice Wonder y otras nuevas como Karmento, una albaceteña que comenzó su carrera musical hace ya una década y que publicó su primer álbum en 2015 de manera autodidacta.

Esta artista, según ha adelantado RTVE, será la encargada de llevar los sonidos folk y la música tradicional al festival y, puesto que no es mucho lo que se sabe de ella, te contamos seis curiosidades.

1. Se llama Carmen Toledo

Aunque todo el mundo la conoce como Karmento, la realidad es que se llama Carmen Toledo. El "to" viene de su apellido y la "k" fue elegida para crear un alter ego. Su idea fue conseguir un nombre que estuviera lo suficientemente cerca para no olvidar quién es y lo suficientemente lejos como para no poner en peligro su libertad.

2. Es de Bogarra (Albacete)

Es natural de Bogarra -un pequeño pueblo de la sierra de Albacete que no llega a los 1.000 habitantes- y está muy ligada a sus raíces, donde encuentra gran parte de las explicaciones con las que comprender el mundo. "De ahí vengo y llevo en la sangre las callejuelas y el río, el folclore de las canciones y el surrealismo de las fiestas y rituales", relata en su página web. Y aunque admite que no compone con una intencionalidad directa de acercarse al folklore manchego, es algo que le sale solo, "como una vuelta al valor de lo propio y la pertenencia".

3. Hace pop con sonidos del folklore

Esta cantautora llena de letras las armonias que es capaz de tocar. Hace pop con acercamiento a sus raíces, a los sonidos del folklore y otras músicas. Se dedica a contar historias atemporales a tavés de sus canciones, las que define como un canal para expresar aquello que observa, siente, teme y ama. Es por ello que su música está impregnada de mensajes sobre las elecciones, los caminos y la libertad de andarlos al paso propio.

4. Floreció en Malta

En 2011, rezagada por la crisis de 2008, decidió marcharse a Malta y buscarse la vida con los últimos ahorros en un rincón diseñado para la música y la libertad. Fue ahí cuando floreció Karmento y el rumbo de su vida dio un giro de 180 grados. Comenzó a relacionarse con músicos internacionales y empezó a escribir las canciones que conformarían su primer álbum.

5. Publicó su primer álbum en 2015

La albaceteña publicó en mayo de 2015 su primer trabajo, 'Mudanzas'. Una creación donde reflejaba todos sus miedos y sus "no saber hacia donde voy exactamente". Partiendo de la canción de autor y el pop, Karmento se lanzaba así a contar historias atemporales a través de su música.

6. Regresó en 2020 con nuevo disco

En mayo de 2020, cinco años después de su debut y con la desescalada recién iniciada tras la primera ola de la pandemia, publicó su segundo disco, 'Este devenir'. Ahí apareció esa idea del pop que se acerca al folklore, esa unión con sus raíces, cogiendo lo antiguo y dándole un toque más fresco y actual. El disco consiguió el reconocimiento del público y fue en ese momento cuando la albaceteña comenzó a sentirse una artista "que jamás olvida sus raíces".

