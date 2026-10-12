Venden una finca con chalet en la provincia de Toledo: un refugio en plena naturaleza a 40 minutos de Madrid

La presión del mercado inmobiliario en las grandes ciudades está obligando a muchas familias a buscar acomodo en las afueras. Los municipios limítrofes a la Comunidad de Madrid en Toledo o Guadalajara, o incluso las fincas de campo se presentan como opciones cada vez más valoradas para los que quieren buscar un hogar para establecer su proyecto de vida.

Uno de estos lugares, que para muchos podría ser un refugio de fin de semana y para otros su primera vivienda, está a la venta en Méntrida (Toledo), a unos 40 minutos de Madrid por la autovía A-5.

Según el anuncio que recoge la web AgroAnuncios, esta finca de recreo tiene un chalet de 300 metros cuadrados totalmente equipado con luz eléctrica, agua, calefacción y hasta una piscina al aire libre.

Finca en venta en Méntrida. AgroAnuncios

Interior de la finca. AgroAnuncios

La parcela, de unas 6 hectáreas, está vallada en su totalidad y más allá de la casa también tiene un huerto y parras de vid de distintas variedades.

El precio de salida de esta finca es de 450.000 euros.