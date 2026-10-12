El PSOE de Toledo decidirá este miércoles la lista al Congreso y avisa a Ferraz: "Esperamos que respeten a la militancia"

El secretario general del PSOE de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha apuntado a este miércoles, 14 de octubre, como el día en el que la dirección provincial confeccione las listas al Congreso de los Diputados y el Senado que posteriormente tendrá que refrendar el Comité Federal en Ferraz.

Durante su participación en la celebración del Día de la Hispanidad, Gutiérrez ha defendido que el PSOE provincial será "extremadamente celoso y respetuoso" a la hora de construir una papeleta en la que se refleje la voluntad de las 165 agrupaciones locales que estos días están haciendo llegar sus propuestas.

En la misma dirección, ha confiado en que cuando su propuesta llegue a la Comisión de Listas, órgano dependiente del Comité Federal y con capacidad para modificar la composición de la candidatura, "respete la opinión y la decisión de la militancia en la provincia de Toledo, como no puede ser de otra manera".

Una reflexión que se ha producido un día después de que la ministra de Educación y Formación Profesional, Milagros Tolón, asegurara que sería "un orgullo" encabezar la candidatura a la Cámara Baja.

Sobre estas palabras, ha recordado que la agrupación socialista de Toledo eligió como candidata a Tolón en una reunión previa a la asamblea local de este martes en la que la decisión tendrá que ser refrendada.

En cualquier caso, ha puntualizado que esta propuesta será "una más, junto a las otras 164 agrupaciones más de la provincia".

Diferencias en 2023

Precisamente, en el proceso de elección de las candidaturas en las elecciones generales de 2023, se produjo un fuerte desencuentro entre el PSOE de Castilla-La Mancha y el nacional a cuenta de la inclusión de la ahora ministra.

Desde el PSOE de Toledo propusieron a la Comisión de Listas una papeleta en la que Sergio Gutiérrez aparecía como número 1 y Esther Padilla como número 2. Sin embargo, el órgano federal trató de imponer a Tolón como la cabeza de lista.

Al final, la diferencia de pareceres se solucionó con una propuesta intermedia. Sergio Gutiérrez se mantuvo como número uno y Milagros Tolón se incorporó a la lista como número dos desplazando a Esther Padilla al tercer escalón.

Tras la celebración de los comicios, Gutiérrez y Tolón salieron elegidos, mientras que Padilla no obtuvo escaño y encontró acomodo como consejera portavoz del Gobierno autonómico.