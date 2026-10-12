La Diputación de Toledo estrena iluminación con los colores de la bandera de España por el 12 de octubre

La fachada de la Diputación de Toledo ha estrenado su nueva iluminación artística reflejando los colores de la bandera de España con motivo de la celebración de la Fiesta Nacional este 12 de octubre.

Desde la administración provincial, explican que esta iluminación, además de embellecer uno de los edificios más representativos de la institución provincial, permitirá a la Diputación de Toledo sumarse visualmente a causas sociales, campañas de sensibilización y otras iniciativas de interés general, dando visibilidad a acontecimientos y fechas señaladas a través de la iluminación de su fachada.

Con esta iniciativa, la institución provincial busca reforzar su compromiso con la sociedad toledana, poniendo sus recursos al servicio de la ciudadanía y contribuyendo a difundir valores de solidaridad, convivencia y orgullo de pertenencia.

La iluminación especial por el 12 de octubre rinde también homenaje a la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, en "una fecha que simboliza la historia compartida y los lazos que unen a todos los españoles", concluyen.