Buscan a Diego en Toledo, un menor de 16 años del que no se sabe nada desde el martes 29 de septiembre

La asociación SOS Desaparecidos ha emitido una alerta por la desaparición de Diego L. un joven de 16 años que fue visto por última vez este martes, 29 de septiembre en Toledo.

Según la alerta emitida por esta organización, el joven mide 1,64 metros y es de complexión delgada.

En el momento de la desaparición vestía chándal, sudadera y mochila de color negro.

Diego es alumno del IES Sefarad, instituto situado en el Casco Histórico de la capital, junto a la puerta del Cambrón.

Desde SOS Desaparecidos piden colaboración a quien haya podido ver a Diego en estas últimas horas. Para ello ponen a disposición el teléfono 868 286 726 y el mail info@sosdesaparecidos.es