El tren turístico de Toledo pierde el control junto al Alcázar y acaba atravesado: segundo incidente en un mes

Nuevo incidente del tren turístico de Toledo. En una mañana en la que la lluvia ha hecho acto de presencia en la capital, el convoy ha derrapado y ha hecho la tijera quedando atravesado sobre la calzada

El accidente ha tenido lugar junto al Alcázar de Toledo, concretamente en la calle La Unión cuando sobre las 12:40 horas el tren enfilaba la cuesta abajo con 40 pasajeros a bordo.

Tras el incidente, todos los viajeros han descendido del tren sin que ninguno de ellos haya precisado atención médica, han confirmado fuentes del Ayuntamiento.

Nada más producirse el incidente, la Policía Local ha puesto en marcha un dispositivo para que no se colapsara el tráfico en el Casco Histórico de la capital regional desviando el tráfico de vehículos por la calle Santa Fe hacia la calle Cervantes.

En el dispositivo también han sido movilizados los bomberos que se han desplazado al lugar así como mecánicos de la empresa concesionaria para desenganchar la locomotora, que estaba totalmente girada y mirando en el sentido contrario de la marcha y los vagones.

Una vez culminada la operación, sobre las 14:00 horas, el tren ha sido retirado y la Policía Local ha reabierto el tráfico.

Segundo incidente

Se trata del segundo incidente de esta naturaleza que el tren turístico de Toledo sufre en apenas un mes y prácticamente en la misma calle.

El anterior tenía lugar el 22 de agosto cuando el vehículo, sin conductor y vacío de pasajeros, se precipitó desde su parada en la Cuesta de los Capuchinos contra un muro y quedó suspendido en el aire.

En el suceso se veía afectado un turista italiano de 44 años que pasaba por el lugar y recibía un golpe en el brazo que le obligó a ser evacuado al Hospital Universitario.