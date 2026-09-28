Los senadores Israel Pérez, Carmen Riolobos, Vicente Tirado y Miguel Ángel de la Rosa, de izquierda a derecha. PP

Los senadores toledanos del PP exigen a Puente que cumpla su promesa de llevar el AVE a Talavera en 2030

Los senadores del PP por la provincia de Toledo —Vicente Tirado, Israel Pérez, Carmen Riolobos y Miguel Ángel de la Rosa— han reclamado al ministro de Transportes, Óscar Puente, que cumpla el compromiso de que el trayecto Madrid-Badajoz pueda recorrerse en alta velocidad en 2030 y acelere los trámites pendientes para hacer realidad la llegada del AVE a Talavera de la Reina.

Los parlamentarios 'populares' han valorado la autorización del Gobierno para licitar la redacción de los proyectos constructivos del tramo Talavera-Talayuela, aunque consideran que se trata únicamente de un avance administrativo. El contrato contempla unos 46 kilómetros, divididos en cuatro lotes, y un valor estimado de 14,7 millones de euros, sin IVA.

"Es un pasito después de ocho años perdidos con los gobiernos de Pedro Sánchez. Se anuncia la redacción de proyectos; pero todavía no se han licitado las obras", ha señalado Riolobos.

La senadora ha recordado que Puente fijó personalmente el horizonte de 2030 al responder a una pregunta suya en el Pleno del Senado del 22 de octubre de 2024. "Señor Puente: no le pedimos una fecha nueva. Le exigimos que cumpla la que usted mismo anunció", ha afirmado.

Los senadores también han puesto el foco en los 297,5 millones de euros que los Presupuestos Generales del Estado de 2018 contemplaban para impulsar el AVE Madrid-Talavera-Oropesa en las anualidades de 2018 a 2021. Riolobos ha reclamado al Gobierno que explique "por qué eliminó la programación y qué hizo con ese dinero".

El PP recuerda además que en junio de 2024 el Senado aprobó una moción para impulsar con urgencia las actuaciones necesarias para poner en funcionamiento en 2030 el AVE Madrid-Extremadura-Lisboa, incluido el tramo Toledo-Talavera-Oropesa-Navalmoral de la Mata.

De los proyectos a las obras

Los parlamentarios han respaldado las reclamaciones del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y del alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, sobre el trazado, la integración ferroviaria en la ciudad y el cumplimiento de los plazos.

"Queremos saber cuándo comenzarán las obras y cuándo podremos subir al AVE en nuestra ciudad", han señalado.

Por ello, exigirán al Ministerio que agilice los trámites ambientales, complete los proyectos del conjunto del trazado, licite las obras y publique las inversiones y fechas previstas para cada actuación pendiente.

"Un contrato para redactar proyectos es un paso administrativo, se podía haber hecho en 2018. Para llegar en AVE a Talavera en 2030 hacen falta obras, presupuesto y decisiones urgentes", ha advertido Riolobos.

La senadora ha cerrado su intervención reivindicando el horizonte de 2030 y asegurando que, si Alberto Núñez Feijóo llega al Gobierno tras las próximas elecciones generales, el PP impulsará "con urgencia" los pasos pendientes para cumplir ese objetivo.