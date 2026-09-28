La alcaldesa de Olías del Rey, Charo Navas (izquierda), y la primera teniente alcalde y concejal de Personal, Cultura y Festejos, Elsa Arellano. Ángela Pulido Díaz

"Las fiestas de Olías del Rey son tan completas y diversas que merece la pena venir los cinco días; quien lo hace, repite"

En Olías del Rey (Toledo), las fiestas patronales se viven de principio a fin. Del viernes 2 al martes 6 de octubre, la localidad toledana celebrará en honor a la Virgen del Rosario cinco jornadas de programación prácticamente ininterrumpida en las compartirán protagonismo la tradición y las nuevas propuestas.

El Ayuntamiento ha diseñado un programa pensado para públicos muy diferentes, desde los más pequeños hasta los jóvenes y los mayores, con carrozas, encierros, actividades familiares, encuentros de peñas, música en directo, espectáculos y propuestas taurinas. Una variedad que, según la alcaldesa, Charo Navas, explica que cada vez sean más quienes repiten.

"Ofrecemos un programa tan completo y diverso que merece la pena venir los cinco días. El fin de semana presenta un ambiente distinto al lunes o el martes, que son jornadas más orientadas a los vecinos del pueblo. Quien conoce nuestras fiestas, repite", asegura Navas en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

La alcaldesa destaca precisamente esa capacidad para ofrecer un ambiente diferente en cada jornada. El viernes estará marcado por las carrozas, mientras que el sábado tendrá como uno de sus puntos fuertes el Espacio Joven. El domingo llegará el protagonismo de las grandes citas taurinas y el lunes y martes concentrarán algunas de las principales novedades musicales.

Entre ellas destaca el duelo de orquestas entre Panorama y La Misión, que se celebrará el lunes 5 de octubre a partir de las 22:30 horas en el recinto ferial. Una apuesta con la que el Ayuntamiento busca introducir formatos diferentes sin renunciar a las grandes formaciones que ya han pasado por las fiestas.

"Las fiestas de Olías han experimentado una gran transformación en estos siete años, y cada vez es un reto mayor innovar", explica Navas.

"La idea del duelo de orquestas la cerramos la concejala y yo el último día de las pasadas fiestas; nos pareció un formato muy atractivo tras haber traído años atrás a formaciones como 'Panorama' o 'La Misión'".

Charo Navas, a la izquierda, y la concejal Elsa Arellano. Ángela Pulido Díaz

La programación continuará el martes 6 con DJ Symphonic, un espectáculo que mezcla orquesta sinfónica, DJ y música pop. A ello se sumarán los tradicionales encierros nocturnos y la actuación de DJ Marsal Ventura.

Pero la renovación del programa no implica, en ningún caso, aparcar las señas de identidad de las fiestas de Olías. Los encierros y la tradición taurina mantienen un lugar central después de más de ocho décadas de historia.

"Los encierros son intocables; la tradición taurina en Olías suma más de 80 años de historia", subraya la alcaldesa, que reivindica la convivencia entre las diferentes sensibilidades del municipio.

"Caminamos de la mano para que todas las sensibilidades, desde los actos religiosos hasta las propuestas más modernas, tengan su lugar sin que nuestra esencia se vea mermada".

Reconocimiento a los servicios municipales

El programa arrancará el viernes 2 de octubre con el pregón de uno de los trabajadores municipales, Ángel Esteban Rodríguez, el chupinazo y el desfile de carrozas. Según la alcaldesa, este año se ha querido reconocer de esta manera el trabajo "silencioso, pero imprescindible" de los empleados del Ayuntamiento.

La jornada continuará con la actuación de Zapato Veloz, con canciones como Tractor amarillo o En una tribu comanche, y el espectáculo Diamante Show.

Las peñas y asociaciones tendrán también un papel destacado con actividades como la II Comida de Peñas, el encuentro de peñas, el concurso de camisetas y la paella popular.

Seguridad y prevención

La programación incorpora además un dispositivo específico para reforzar la seguridad y la prevención durante las fiestas. El Ayuntamiento instalará Puntos Violeta y repartirá pulseras Centinela para detectar posibles manipulaciones de bebidas, además de identificadores para menores.

"Desde que asumimos el Gobierno, consolidar a Olías como un municipio libre de violencia de género ha sido innegociable", afirma Navas.

"Durante las fiestas redoblamos los esfuerzos con Puntos Violeta y medidas pioneras, como el reparto de 'pulseras centinela' para detectar manipulación en las bebidas, buscando la máxima concienciación contra esta lacra".