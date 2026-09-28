Meta desembolsa un millón de euros a Talavera de la Reina por el aprovechamiento urbanístico de su futuro Data Center

Talavera de la Reina recibirá un millón de euros por parte de la empresa tecnológica Meta. Un ingreso que corresponde al 49 % del valor líquido del coeficiente de edificabilidad que corresponde al Ayuntamiento en concepto de aprovechamiento urbanístico, mientras que el 51 % restante se materializará en terrenos edificables en la zona.

Este pago llega después de que la multinacional superase, el pasado mes de agosto, uno de los últimos trámites urbanísticos que les permitió encarar la fase constructiva.

El portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, ha detallado que la Junta de Gobierno ha aprobado la aceptación de la liquidación para la monetización parcial del aprovechamiento lucrativo relativo al PSI del Meta Data Center Campus.

García-Barroso ha recordado que cuando se aprobó el PSI de Meta, uno de los requisitos establecidos fue que el aprovechamiento urbanístico que corresponde al Ayuntamiento de Talavera sobre esas parcelas, dentro del ámbito del 10 %, debía cederse a favor del Consistorio.

Por ello, se exigió construir una garantía que consistió en monetizar el 49 % del valor líquido del coeficiente de edificabilidad correspondiente al aprovechamiento urbanístico del Ayuntamiento.

Por su parte, el portavoz ha confirmado que Meta ha trasladado que quiere cumplir "cuanto antes, en tiempo y forma" su centro de datos que se ubicará en el polígono de Torrehierro.

Así, desde la empresa tecnológica han optado por ingresar al Ayuntamiento de Talavera de la Reina un millón de euros y no esperar a que la Junta de Comunidades ejecutara la garantía.

De esta forma, el ingreso corresponde al 49 % de lo que se valora el aprovechamiento urbanístico, mientras que el 51 % se materializará en terrenos edificables en la zona.