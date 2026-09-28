'Las Mañanas de RNE' y 'El Ojo Crítico' se trasladan este miércoles a la Catedral de Toledo por su VIII Centenario

La Catedral de Toledo será este miércoles uno de los grandes escenarios de RTVE con motivo de la conmemoración del VIII Centenario de la colocación de la primera piedra del templo.

La corporación pública trasladará hasta la Catedral parte de su programación de radio y televisión para acercar a sus espectadores y oyentes la historia, el patrimonio y la actividad diaria de uno de los grandes exponentes del gótico europeo.

La jornada comenzará a las 7:00 horas en RNE, cuando 'Las Mañanas de RNE', con Juan Ramón Lucas, se instale en la lonja de la fachada principal de la Catedral.

El programa permanecerá allí hasta las 12:20 horas y contará, entre otros invitados, con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el deán de la Catedral, Juan Pedro Sánchez Gamero, y el conservador de los órganos, Juan José Montero.

El Centro Territorial de RTVE en Castilla-La Mancha será el encargado de retransmitir el programa a través de RTVE Play.

Programas informativos

La programación continuará a las 13:40 horas, con el espacio regional de RNE presentado por Irene Díaz, que pondrá el foco en los orígenes de la Catedral y en su actividad cotidiana ocho siglos después de la colocación de su primera piedra.

A las 13:55 horas, TVE ofrecerá un informativo regional especial, dirigido por Ana Villajos, dedicado a la efeméride. El programa contará con el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, y el presidente de la Real Fundación de Toledo, Jesús Carrobles, además de abordar los principales trabajos de restauración que se están desarrollando en el templo y la repercusión del turismo.

La celebración tendrá también su espacio en Radio 5. Desde las 16:00 horas, 'El Ojo Crítico', presentado por Laura Martínez Ruibal, repasará el VIII Centenario a través de la exposición 'Primada', que reúne más de 300 obras maestras de los siglos XIII al XVIII. El programa contará además con el divulgador de arquitectura y territorio Pedro Torrijos.