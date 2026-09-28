El incendio junto a los molinos de Consuegra provocado por los fuegos artificiales enciende la polémica: "Nos puso en riesgo"

Como cada 25 de septiembre, el pasado viernes Consuegra (Toledo) se disponía a despedir sus ferias y fiestas en honor al Cristo de la Veracruz con un espectáculo de fuegos artificiales en su paraje más reconocible, el Cerro Calderico. Sin embargo, lo que debía ser un espectacular fin de fiesta de pólvora, ruido y color, se tornó en una impactante imagen de decenas de metros cuadrados de pasto calcinados por los rescoldos que caían del cielo. Y no era la primera vez.

A raíz de este capítulo, que se saldó con dos voluntarios de Protección Civil trasladados al Centro de Salud de la localidad aquejados de inhalación de humo, en Consuegra que ha abierto un debate sobre la conveniencia de haber celebrado este espectáculo en unas condiciones de calor y humedad como las que se daban el pasado viernes.

Desde el Ayuntamiento, han emitido un comunicado en el que defienden que el espectáculo "contaba con las autorizaciones correspondientes y con un dispositivo preparado para actuar en caso de que fuese necesario" y cuya intervención evitó daños personales de gravedad, en los molinos y en las viviendas colindantes.

"Este tipo de episodios se ha producido también en otras ocasiones en años anteriores coincidiendo con la celebración de espectáculos pirotécnicos, una circunstancia que precisamente hace que se adopten medidas preventivas y se disponga de medios de intervención ante una posible incidencia", argumentan en el comunicado.

En esta dirección también se ha manifestado la alcaldesa consaburense, María Luisa Rodríguez, quien apunta que “lo más importante es que no tenemos que lamentar daños graves a las personas ni daños en nuestros molinos y en nuestro patrimonio".

"Quiero agradecer el enorme trabajo de Policía Local, Guardia Civil, bomberos, INFOCAM, Protección Civil, servicios sanitarios y de todos los profesionales y voluntarios que estuvieron allí. Su intervención fue decisiva para que un incendio muy aparatoso por las características del terreno quedara finalmente controlado”, sentencia la regidora.

Y es que desde el Consistorio insisten en que "la propagación de las llamas sobre el pasto seco generó una imagen especialmente llamativa, ni las personas presentes ni los molinos y edificaciones del Cerro Calderico estuvieron afectados por el fuego, gracias al dispositivo preventivo existente y a la rápida intervención de los medios desplegados".

Críticas de los vecinos

Un comunicado publicado en redes sociales y sobre el que algunos vecinos, especialmente los que tienen sus viviendas en las zonas más próximas al Cerro Calderico, han expresado su contrariedad. La mayoría de estos comentarios abren el debate sobre la idoneidad de elegir un paraje que no estaba desbrozado de maleza.

"Por suerte ayer no tuvimos que lamentar una tragedia en Consuegra, pero lo vivido en el Cerro Calderico roza la irresponsabilidad. No se puede poner en riesgo nuestras casas y la seguridad de los vecinos lanzando la pólvora desde ahí habiendo espacios mucho más seguros", apunta uno de estos ciudadanos de Consuegra.

Otros también ponen en cuestión esa celeridad con la que se actuó nada más declararse las llamas. "Se inició el fuego y quisieron ir con palas a apagarlo cuando ya estaba más que vivo y no tenían ni mangueras extendidas (...) cuando pegamos los vecinos voces que sacaran la manguera empezaron a hacerlo", afirma una vecina cuya casa se encuentra enfrente del lugar.

Dentro de los diferentes puntos de vista que ha generado la publicación del Ayuntamiento, también son muchos los que defienden la celebración de los fuegos artificiales en este imponente lugar siempre y cuando las condiciones lo permitan y se cuente con las medidas de seguridad oportunas.

Diferentes puntos de vista ante una estampa que volvió a repetirse y sobre la que el Ayuntamiento ha confirmado que abrirá una "evaluación" con el objetivo de "continuar mejorando los dispositivos asociados a celebraciones que se desarrollan en un entorno de extraordinario valor patrimonial".