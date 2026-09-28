Charo Navas: "Nuestro gran logro ha sido que todos los alumnos, de 0 a 18 años, puedan estudiar en Olías del Rey"

Charo Navas (1976) recibe a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en su despacho del Ayuntamiento de Olías del Rey (Toledo), con vistas a una Plaza de la Constitución en obras para dejar el espacio impecable de cara a las fiestas patronales que se celebrarán del 2 al 6 de octubre.

La alcaldesa socialista, que llegó al cargo en 2019 y fue la primera mujer en la historia del municipio en conseguirlo, habla de forma directa y sin rodeos sobre el presente y el futuro de una localidad que, lindando con la capital toledana y a orillas de la autovía Madrid-Toledo, no ha dejado de crecer en los últimos años.

Navas reivindica una gestión basada en la cohesión entre las distintas zonas del municipio y en el refuerzo de los servicios públicos. "El gran logro de este equipo de gobierno ha sido traer el Bachillerato para que los alumnos puedan estudiar en Olías desde los cero hasta los 18 años", asegura.

La educación ocupa precisamente buena parte de su balance de estos siete años, con un nuevo colegio en la zona sur a punto de abrir sus puertas y más de 15 millones de euros de inversión educativa, según destaca la alcaldesa. También habla de seguridad, deporte, impuestos, la A-42 y la necesidad de avanzar hacia un área metropolitana junto a Toledo y Bargas.

Durante un pequeño paseo por el municipio nada más terminar la entrevista, Navas atiende a los vecinos que se acercan a saludarla y revisa personalmente las flores recién plantadas en la plaza que está en obras. "Mi prioridad absoluta es Olías", afirma cuando se le pregunta por su futuro político, todavía abierto a pocos meses de las elecciones municipales de mayo de 2027.

Charo Navas durante la entrevista concedida a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Ángela Pulido Díaz

Pregunta. En lo que llevamos de siglo XXI, Olías del Rey ha duplicado con creces su población, pasando de 4.000 a más de 9.000 habitantes. ¿Cómo gestiona el Ayuntamiento este crecimiento demográfico para garantizar que los servicios públicos y las infraestructuras avancen al mismo ritmo sin mermar la calidad de vida?

Respuesta. Desde que llegamos al Gobierno hace siete años, para nosotros ha sido fundamental cohesionar el municipio. Queríamos evitar que las distintas zonas del pueblo se sintieran diferenciadas y nuestro puntal ha sido prestar los mismos servicios tanto en el casco histórico como en la zona sur, especialmente a nivel sanitario y educativo.

"Prácticamente el 100 % de los jóvenes de Olías se queda a estudiar aquí en lugar de irse a Toledo"

En ambas zonas tenemos ahora un centro de mayores y un colegio. Además, implantamos un transporte escolar gratuito que recorre las urbanizaciones para que los estudiantes se queden en el instituto de Olías. Hoy existe una verdadera cohesión y prácticamente el 100 % de los jóvenes se queda a estudiar aquí en lugar de irse a Toledo.

P. La seguridad en la comarca de la Sagra preocupa a varios alcaldes, que denuncian la falta de efectivos de la Guardia Civil. ¿Cuál es la situación en Olías?

R. Actualmente, Olías cuenta con el mayor número de efectivos de la Guardia Civil de su historia y desde el Ayuntamiento mantenemos una coordinación plena con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La Guardia Civil y la Policía Local trabajan de forma conjunta y, aunque el riesgo cero no existe, estamos muy satisfechos con el desarrollo de la seguridad en el municipio y la dotación de agentes.

P. Ahora que encara la recta final de su segundo mandato como alcaldesa, ¿qué balance hace de esta legislatura y de qué proyectos te sientes más orgullosa?

R. Destacan muchos proyectos, pero el gran logro de este equipo de gobierno ha sido traer el Bachillerato para que los alumnos puedan estudiar en Olías desde los cero hasta los 18 años.

Otro hito es el nuevo colegio de la zona sur, que estrenaremos en unas semanas y supone una inversión de 6 millones de euros.

En el ámbito educativo hemos conseguido atraer más de 15 millones de euros en apenas siete años, un logro histórico para nuestro pueblo.

P. Respecto a ese nuevo colegio de la zona sur, ¿existe ya una fecha concreta de apertura?

R. Abriremos en dos o tres semanas. Estamos ultimando los detalles para que no haya ningún fallo. Se están realizando las pruebas pertinentes, ya hemos informado a los padres en una reunión y en breve realizaremos el traslado definitivo.

La alcaldesa conversa con dos de sus concejales. Ángela Pulido Díaz

P. ¿Qué grandes proyectos quedan por ejecutar hasta las elecciones municipales de mayo de 2027?

R. Este equipo de gobierno no se caracteriza por concentrar las obras en el año electoral. Hemos mantenido el mismo ritmo de trabajo e inversión desde el primer minuto de la legislatura hasta el último, y es algo que nuestros vecinos valoran.

El cumplimiento de nuestro programa se realizó en los dos primeros años y ahora seguimos avanzando.

Me enorgullece especialmente el proyecto de la Plaza de la Constitución, una inversión de casi un millón de euros que transformará el espacio, manteniendo su esencia y tradiciones, para cohesionar aún más a la comunidad.

"Olías respira deporte; hemos conseguido que las mujeres lo practiquen más que los hombres"

P. El deporte es un pilar clave para el Ayuntamiento de Olías del Rey. ¿Qué avances se han logrado en este ámbito y qué queda pendiente?

R. El deporte ha sido otra de nuestras prioridades. Hemos realizado grandes inversiones que han permitido duplicar el número de usuarios. De hecho, hoy las mujeres practican más deporte en Olías que los hombres.

Hemos impulsado disciplinas pioneras y en los próximos meses remataremos la legislatura techando las pistas de pádel.

Además, hemos innovado con nuevas pistas de tenis de mesa y deportes alternativos para los jóvenes. Estas instalaciones, sumadas a los dos polideportivos construidos, nos permiten albergar competiciones locales y regionales. Olías respira deporte.

P. La situación económica del Ayuntamiento es saneada y Olías cuenta con una de las rentas medias más altas de Castilla-La Mancha. ¿Existe margen para bajar los impuestos en este último ejercicio?

R. Somos un equipo coherente y evitamos la demagogia fiscal. Para mantener servicios públicos de calidad, y en muchos casos gratuitos, es necesario recaudar impuestos.

Al inicio de nuestro primer mandato realizamos una actualización y desde entonces no hemos aplicado ninguna subida. Cuando las arcas municipales lo permiten, aplicamos bonificaciones.

A diferencia de otros municipios que han incrementado la tasa de basuras, nosotros la estamos asumiendo con fondos propios sin repercutir el coste a los vecinos.

P. Aunque la gestión de la autovía A-42 escapa a las competencias municipales, los vecinos de Olías del Rey la utilizan a diario en sus desplazamientos hacia Toledo o Madrid. ¿Este Ayuntamiento ha trasladado alguna exigencia al Gobierno de España ante el colapso de la vía o sobre la posible liberalización de la AP-41?

R. Demandamos soluciones constantemente y mantenemos reuniones de trabajo periódicas. Fruto de ello son las mejoras recientes, como el asfaltado de los accesos a la vía de servicio.

También impulsamos medidas pioneras desde el ámbito municipal, como la bonificación para que el uso de la autopista AP-41 fuera gratuito durante un año para nuestros vecinos.

Llevamos siete años exigiendo medidas que descongestionen y mejoren la viabilidad de la A-42.

"El presidente Emiliano García-Page siempre ha creído en Olías del Rey"

P. ¿Cómo calificaría la relación del Ayuntamiento de Olías del Rey con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha?

R. Es una relación excelente porque el presidente Emiliano García-Page siempre ha creído en Olías del Rey.

La inversión educativa responde a su confianza en nuestro proyecto: apostar primero por el instituto y después por un segundo colegio. El éxito es innegable, hasta el punto de que el instituto crece a un ritmo que exige plantear nuevas líneas.

Además, la Junta ha respaldado servicios pioneros como el Centro de Atención Temprana o el Centro de Día para mayores.

Siempre que presentamos un proyecto sólido, encontramos el respaldo del Gobierno regional.

P. La relación con el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo comenzó con ciertas tensiones a raíz de la ubicación del mercadillo de los domingos. ¿Se ha reconducido la situación hacia una buena vecindad?

R. Siempre hemos colaborado con nuestros municipios vecinos. Manteníamos acuerdos previos con Toledo en materia de limpieza y recogida de basuras, especialmente con la urbanización El Beato. Actualmente, incluso se presta servicio sanitario en Olías a vecinos de Toledo.

Existe plena disposición para mantener una buena vecindad, pero no se puede entrar como un elefante en una cacharrería, como ocurrió con el mercadillo. Mi deber como alcaldesa es defender a mi pueblo por encima de todo cuando las decisiones no se toman desde el consenso y el diálogo.

P. ¿Cree necesario y posible avanzar en la creación del Área Metropolitana de Toledo para mancomunar servicios y ser más eficientes?

R. Totalmente. Hemos defendido esta postura ante el Ministerio de Fomento tanto en la pasada legislatura como en la actual. Crear un área metropolitana junto a Bargas y Toledo nos parece un paso fundamental.

Sería mucho más rentable, eficaz y eficiente para la gestión de servicios de las tres localidades. Aunque parece el eterno proyecto inacabado, desde Olías estaríamos encantados de impulsarlo.

Navas posa para EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Ángela Pulido Díaz

P. ¿Tiene decidido si optará a la reelección en los comicios municipales de 2027?

R. Es algo que todavía estoy valorando.

Hemos cumplido prácticamente el 100 % del programa electoral y mi prioridad ahora es terminar los proyectos en marcha.

Cuando pasen las fiestas, me sentaré con mi equipo y tomaremos la decisión adecuada, siempre pensando en lo mejor para los vecinos.

P. Tras 16 años en la política municipal, ¿le atrae dar el salto a responsabilidades de nivel autonómico?

R. Actualmente soy diputada provincial y tengo responsabilidades orgánicas en el partido, pero me caracterizo por ser leal al papel que asumo.

Llevo 16 años trabajando intensamente por mi municipio, tanto en el Gobierno como en la oposición.

"Mi prioridad absoluta es Olías. Cuando finalice mi etapa aquí, decidiré si continúo en política"

Mi prioridad absoluta es Olías. Cuando finalice mi etapa aquí, decidiré si continúo en política. De momento, estoy centrada exclusivamente en mi pueblo.

P. ¿La alcaldesa de un pueblo como Olías también siente que la polarización y la tensión de la política nacional se traslada a las calles y condiciona las decisiones más cercanas?

R. Personalmente, me abstraigo por completo de ese ruido. Mi forma de gobernar pasa por centrarme exclusivamente en la gestión de mi municipio.

Diferencio perfectamente los ámbitos; en Olías no existe esa tensión nacional ni entraremos en confrontaciones estériles. Mis vecinos lo saben y lo valoran: no hago ni haré política nacional desde el Ayuntamiento.

P. ¿Usted es de las socialistas de Castilla-La Mancha que piensan que Emiliano García-Page debe repetir como candidato a la Presidencia de la Junta de comunidades en 2027?

R.: Formo parte de la Ejecutiva regional y, por supuesto, el presidente Page cuenta con mi pleno y absoluto respaldo en cualquier decisión que tome.