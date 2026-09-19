Un total de 300 personas conocen el patrimonio de Malpica de Tajo con el ciclo '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias'

El castillo de Malpica de Tajo (Toledo) es el emplazamiento elegido para celebrar este sábado la iniciativa '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias' impulsada por la Diputación de Toledo y que reunirá a 300 personas en dos pases.

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha participado en esta experiencia en la que los asistentes han podido descubrir Malpica de Tajo a través de su historia, su patrimonio, su gastronomía y su música, ha señalado la institución provincial en una nota de prensa.

Cedillo ha destacado que con '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias', la Diputación de Toledo está consiguiendo que el patrimonio "sea también una puerta de entrada para descubrir los pueblos, su historia, sus tradiciones, su gastronomía y todo lo que pueden ofrecer" a los visitantes.

Un total de 300 personas participan en la actividad, repartidas en dos pases de 150 plazas cada uno, de mañana y tarde, en una propuesta que traslada la experiencia más allá del propio castillo para recorrer diferentes espacios y calles de Malpica de Tajo.

El pase de mañana ha comenzado con una visita teatralizada a cargo de la compañía Atenea de Mora, que ha recorrido los alrededores del castillo y las calles de la localidad, para acercar a los participantes a la historia y el patrimonio de Malpica de Tajo de una manera amena.

Posteriormente, la experiencia se ha trasladado a la plaza del Ayuntamiento, donde los asistentes han disfrutado de una degustación de productos típicos de la provincia de Toledo, acompañados de vinos tinto y blanco de la tierra.

Cedillo ha señalado que "esta combinación de patrimonio, cultura, gastronomía y música representa muy bien el modelo turístico que quiere impulsar la Diputación: experiencias diferentes y de calidad que permitan conocer la provincia y disfrutarla de una forma cercana y auténtica".

"Apostar por el turismo es también apostar por nuestros pueblos, por su economía y por quienes trabajan cada día para mantenerlos vivos", ha concluido la presidenta de la Diputación de Toledo.