El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en el Debate sobre el Estado del Municipio. Ayuntamiento

Liberar la A-41, un globo panorámico y bus gratis hasta los 16, entre las peticiones de los grupos políticos en Toledo

Los grupos políticos han presentado este viernes sus propuestas en el marco del Debate sobre el Estado del Municipio de Toledo. Unas iniciativas que serán votadas el próximo lunes.

El Partido Popular ha pedido al Gobierno de España ejecutar la liberalización del peaje de la autopista AP-41 (Toledo-Madrid) y acometer la conexión viaria de Azucaica con la AP-41, como actuaciones prioritarias para la mejora de la movilidad y las comunicaciones de la ciudad.

Asimismo, ha instado a la Junta a desarrollar el Barrio Avanzado, ya que "ante la necesidad de vivienda en la ciudad de Toledo, la Junta debe desarrollar unos terrenos que están paralizados desde hace años y que son susceptibles, por su calificación, de ser urbanizados desarrollando en los mismos vivienda".

Los 'populares' también han pedido al pleno instar al Gobierno de Castilla-La Mancha y a la Tesorería General de la Seguridad Social a culminar los procedimientos administrativos correspondientes para poder impulsar un proyecto integral en Palomarejos, con la puesta a disposición de los terrenos del antiguo Hospital Virgen de la Salud.

También piden al Ministerio del Interior a la construcción de la nueva Comandancia de la Guardia Civil de Toledo en Palomarejos, en la parcela del actual acuartelamiento.

Y exigen a la Junta a finalizar las obras del edificio Quixote Crea, "actualmente inacabado después de aproximadamente 16 años".

Por otro lado, el PP apuesta por instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a resolver expresamente las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Toledo al Estudio Informativo de la conexión ferroviaria de alta velocidad Madrid- Extremadura-Portugal.

También piden a la Junta cumplir los acuerdos adoptados por el pleno para construir un nuevo consultorio médico que dé servicio a los barrios de Valparaíso, La Legua y Vistahermosa.

El PP pretende también solicitar a la Junta la inclusión en sus presupuestos de una partida suficiente para la climatización de colegios.

Como noveno punto, los de Carlos Velázquez demandan al Gobierno de España, proceder a la apertura efectiva del Museo Postal y Telegráfico de Toledo.

Por último, pedir al Ejecutivo central que garantice el cumplimiento "efectivo e inmediato" de los caudales ecológicos establecidos para el río Tajo a su paso por Toledo.

Vox: globo panorámico

Por su parte, Vox ha registrado otras diez propuestas. El partido insiste en que se estudie la viabilidad de instalar un globo cautivo de carácter turístico en un emplazamiento estratégico, que permita disfrutar de vistas panorámicas excepcionales sobre el Casco Histórico y el Tajo.

Asimismo, persiste en reactivar el popularmente conocido como 'Plan Florentino', en alusión al edil de Urbanismo, para el barrio de Palomarejos. El objetivo es tener nuevas viviendas rodeadas de zonas verdes, más de mil plazas de aparcamiento subterráneo, usos comerciales, culturales y sociales en planta, y una regeneración integral del entorno.

Además de proponer iniciar el expediente para licitar una concesión para la instalación de un tiovivo en el parque de la Vega, pide a la Junta que fije un calendario concreto y vinculante para el uso definitivo del Quixote Crea con el destino cultural para el que fue inicialmente concebido.

También solicitan aprobar y ejecutar con carácter urgente una solución permanente y digna para las autocaravanas que visitan la ciudad.

Y que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha dote a todos los centros de salud del correspondiente punto de atención continuada, manteniendo abiertos el Hospital del Valle y el Hospital Provincial.

Piden además exigir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que concluya las obras de la autovía A-40 en el tramo que une las localidades de Bargas y Ocaña.

Asimismo, instan al Ayuntamiento a establecer la prohibición expresa de que personas que estén dadas de alta y perciban retribución de otra institución pública puedan ocupar puestos de responsabilidad en Toledo.

Y que se atienda la solicitud de la asociación de vecinos de Santa Bárbara para la creación de una sala multifuncional deportiva y comunitaria.

PSOE: Vivienda y emancipación juvenil

El PSOE ha registrado otras diez propuestas. Los socialistas plantean poner en marcha un Plan Municipal de Vivienda que incluya la declaración de Toledo como zona tensionada y la promoción de vivienda pública asequible en parcelas municipales.

También plantean impulsar, a través del Consorcio de la Ciudad de Toledo, ayudas para la rehabilitación de viviendas del Casco Histórico destinadas a alquiler asequible y controlado.

Además, el PSOE propone ampliar las frecuencias de los autobuses urbanos en las horas punta, establecer la gratuidad del transporte hasta los 16 años, ampliar la línea 14 hasta El Beato e impulsar proyectos dirigidos a la implantación de la Ronda Sureste.

Los socialistas también quieren crear un Plan de Emancipación Juvenil que incluya una bolsa de acceso a vivienda asequible, empleo de calidad y formación, además de una red de espacios juveniles en los barrios.

Asimismo, proponen destinar el edificio de San Juan de Dios a una residencia de mayores o centro de día de gestión pública.

En materia cultural, plantean descentralizar la oferta y recuperar y activar instalaciones municipales en los barrios, con programación durante todo el año. También proponen regular los autobuses turísticos.

Por otro lado, las propuestas socialistas incluyen un plan de accesibilidad física, cultural y social, así como mejorar la iluminación específica de todos los pasos de peatones.

En materia de igualdad, plantean reforzar la atención a las víctimas de violencia de género, convertir centros municipales y autobuses urbanos en puntos violeta, ampliar las plazas y horarios de las escuelas infantiles y apoyar a las asociaciones LGTBI.

Por último, el PSOE propone mejorar y mantener las instalaciones deportivas de los barrios, ampliar los horarios de los polideportivos, reducir las tasas deportivas, aumentar las horas de las escuelas deportivas municipales e impulsar el deporte femenino.

IU: vivienda e igualdad

Por último, el portavoz de Izquierda Unida-Podemos, Txema Fernández, ha planteado declarar Toledo como zona tensionada para aliviar la carga económica de familias y jóvenes a la hora de afrontar el alquiler de una vivienda.

Además, propone elaborar una nueva ordenanza fiscal municipal que permita gravar la actividad turística de las viviendas que han pasado a ser alojamientos temporales turísticos, así como establecer esa base para las que lo hagan en el futuro.

También modificar el Reglamento Orgánico del Pleno para que los consejos municipales puedan intervenir en los Debates del Estado de la Ciudad.

Por otro lado, modificar, mientras se tramita el nuevo pliego, la frecuencia de la línea 62 de los autobuses urbanos, la única que tiene parada frente al Hospital.

IU también pide eliminar el talud de arena del Paseo de Don Vicente, convertido en un foco de ratas, y crear una nueva zona infantil o de merendero.

Y colocar algún elemento que permita dar sombra a los taxis ubicados en la parada del Parque de la Vega.

Fernández ha insistido además en la necesidad de contar con un III Plan de Igualdad, con una partida presupuestaria "concreta y suficiente" y centrado en las mujeres cuidadoras y la erradicación de las violencias hacia las mujeres.

Para terminar, ha reclamado la creación de una nueva Escuela de Idiomas en Santa María de Benquerencia, la apertura de la piscina del Casco durante todo el periodo estival y adecuar la velocidad de la TO-20 y TO-21 a la de una vía urbana, con un máximo de 50 kilómetros por hora.