Velázquez pide al Sescam y a la Seguridad Social terminar la reversión del Virgen de la Salud para "dotar de vida" Palomarejos

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha reclamado este miércoles a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Servicio de la Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) que finalicen el proceso de reversión del antiguo Hospital Virgen de la Salud para poder dar un nuevo uso a la parcela, principalmente con la construcción de viviendas, y contribuir así a la revitalización del barrio de Palomarejos.

Velázquez ha realizado esta petición durante la visita a la futura residencia universitaria que la Diputación de Toledo habilitará en la antigua Escuela de Enfermería, también en Palomarejos.

El alcalde ha defendido que la recuperación de la actividad del barrio pasa por actuar sobre las grandes parcelas que quedaron sin uso tras el traslado del hospital al nuevo centro del Polígono.

"Más allá" de la residencia universitaria y de las actuaciones que puedan desarrollarse en el barrio de Corea, la revitalización de Palomarejos "pasa sí o sí por habilitar estas grandes parcelas y dotarlas de vida", ha afirmado.

En este sentido, ha reclamado a ambas administraciones que den "los pasos necesarios" para completar la reversión del inmueble. Una vez finalizado este trámite, la parcela volvería a manos de la Tesorería General de la Seguridad Social, lo que permitiría abrir la puerta a negociar su futuro con el Ayuntamiento y otras administraciones.

Un trámite pendiente desde el cierre del hospital

El Hospital Virgen de la Salud dejó de prestar actividad sanitaria en diciembre de 2021, después de 56 años en funcionamiento, y su traslado al nuevo Hospital Universitario de Toledo, en el barrio del Polígono, modificó la actividad de Palomarejos.

La reversión del inmueble se ha encontrado con distintos requerimientos de la Tesorería de la Seguridad Social.

En septiembre de 2024, este periódico informó de que el organismo había reclamado al Sescam el "vaciado íntegro del edificio", incluyendo no solo mobiliario y equipamiento, sino también conducciones de gas, instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones, sistemas de ventilación y climatización y maquinaria de las instalaciones.

Además, la Tesorería exigía documentación sobre el estado del inmueble, certificados relativos a los depósitos, suministros y posibles deudas, así como acreditaciones relacionadas con cuestiones medioambientales y la inexistencia de material radiológico o restos humanos.

El entonces consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, señaló que los requerimientos habían ido aumentando y que algunas de las actuaciones solicitadas carecían de sentido para el Sescam al tratarse de un edificio cuyo destino previsto era la demolición.

El bloqueo volvió a ponerse sobre la mesa en agosto de 2025, cuando Velázquez y el presidente regional del PP, Paco Núñez, reclamaron al Gobierno de Page que desbloqueara la situación del hospital.

El alcalde ya entonces sostenía que la situación estaba lastrando la revitalización de Palomarejos y pedía acelerar los trámites para revertir la titularidad del suelo.

El propio Velázquez explicó entonces que, en sus conversaciones con las administraciones implicadas, el Ayuntamiento recibía versiones diferentes sobre el estado del procedimiento: el Sescam apuntaba a nuevos requerimientos de la Tesorería y esta señalaba que el Servicio de Salud no había cumplido con lo solicitado.

Ahora, más de un año después, el alcalde vuelve a situar el desbloqueo de la reversión como el paso previo imprescindible para decidir qué hacer con la parcela.

La vivienda, entre las opciones para la parcela

Velázquez ha señalado que el suelo es público y que, si finalmente se destinase a vivienda, esta debería contar "algún régimen de protección pública". No obstante, ha insistido en que todavía no se puede concretar el futuro del solar porque primero debe completarse la reversión.

"Lo principal y lo más importante en estos momentos es que se finalice ese proceso de reversión", ha remarcado.

El alcalde ha explicado además que existen diferentes opiniones técnicas sobre el futuro del edificio.

Algunas apuntan a la necesidad de demolerlo por completo y otras contemplan la posibilidad de conservar parte de la construcción. Por ello, ha considerado prematuro entrar ahora en el detalle del futuro proyecto.

La intención municipal de utilizar el solar para nuevos usos, incluida la vivienda, ya había sido planteada anteriormente. La reversión es necesaria para que la Tesorería pueda negociar con el Ayuntamiento sobre el futuro de los terrenos.

El anuncio de Page sobre edificios públicos

La reclamación de Velázquez llega además después de que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunciara este lunes que el Gobierno regional aprobará en noviembre una ley para facilitar la reconversión de edificios públicos en viviendas.

Según anunció Page, la estrategia pretende generar inicialmente al menos 1.000 viviendas con algún régimen de protección pública y permitir que inmuebles públicos que hayan quedado sin uso puedan tener una finalidad residencial.

En el caso del Virgen de la Salud de Toledo, Velázquez no ha vinculado expresamente este miércoles el inmueble con esa futura ley. Su petición se centra en que la Tesorería y el Sescam completen primero el trámite de reversión para que pueda abordarse después el futuro de una de las grandes parcelas pendientes para la transformación en Palomarejos.

El alcalde ha pedido a ambas administraciones que "se sienten, discutan lo que tengan que discutir, pero finalicen ese proceso" para dejar atrás la situación de un edificio que permanece cerrado desde el traslado de la actividad sanitaria.