La rotura de una tubería provoca un 'géiser' de agua y el corte del suministro en el barrio de Santa Bárbara de Toledo

La rotura de una tubería de la red principal de abastecimiento ha provocado un llamativo 'géiser' de agua en la avenida Santa Bárbara de Toledo y ha dejado sin suministro a los vecinos de la zona.

El reventón ha tenido lugar sobre las 9:00 horas de este miércoles en una zona próxima a la confluencia de esta vía con la avenida de La Rosa.

La presión de la conducción ha hecho que la columna de agua haya alcanzado varios metros de altura, en torno a los tres pisos.

Fuentes municipales han informado que los operarios de la empresa Facsa ya se encuentran en el lugar reparando la conducción dañada y estiman que el corte de suministro se prolongará en torno a un lapso de cuatro horas.

Los inmuebles afectados por esta situación son los situados en la acera par entre los números 4 y 22.