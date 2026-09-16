La rotura de una tubería provoca un 'géiser' de agua y el corte del suministro en el barrio de Santa Bárbara de Toledo
Fuentes del Ayuntamiento confirman que la interrupción se prolongará durante unas cuatro horas.
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La rotura de una tubería de la red principal de abastecimiento ha provocado un llamativo 'géiser' de agua en la avenida Santa Bárbara de Toledo y ha dejado sin suministro a los vecinos de la zona.
El reventón ha tenido lugar sobre las 9:00 horas de este miércoles en una zona próxima a la confluencia de esta vía con la avenida de La Rosa.
La presión de la conducción ha hecho que la columna de agua haya alcanzado varios metros de altura, en torno a los tres pisos.
Fuentes municipales han informado que los operarios de la empresa Facsa ya se encuentran en el lugar reparando la conducción dañada y estiman que el corte de suministro se prolongará en torno a un lapso de cuatro horas.
Los inmuebles afectados por esta situación son los situados en la acera par entre los números 4 y 22.