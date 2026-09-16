La periodista Esther Esteban protagonizará este miércoles en Toledo una nueva charla del Elyseum Women Club

Elyseum Women Club retoma su actividad después del verano con un encuentro muy especial. La asociación toledana, que reúne a mujeres directivas, empresarias y líderes en sus sectores, celebrará este miércoles 17 de septiembre, a partir de las 19:00 horas, una cita en la terraza del Cigarral Monte Rey que tendrá como protagonista a Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y madrina honorífica de la organización.

El encuentro servirá para inaugurar la nueva temporada de Elyseum Women Club y recuperar uno de los principales objetivos con los que nació la asociación: crear espacios para compartir experiencias, establecer alianzas y potenciar el talento femenino.

Esteban será la protagonista de una conversación en primera persona en la que repasará su trayectoria profesional y permitirá conocer también a la mujer que hay detrás de una carrera desarrollada durante décadas en el periodismo.

Periodista, entrevistadora y analista política, Esther Esteban es una de las voces de referencia del periodismo nacional. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en algunos de los principales medios de comunicación españoles.

Su vinculación con Elyseum Women Club se remonta a los orígenes de la asociación. En la Asamblea General celebrada el pasado mes de julio, su presidenta, Belén Campos, destacó públicamente el apoyo que Esteban había prestado al proyecto desde sus primeros pasos.

"Creyó en este proyecto desde el primer momento, nos abrió las puertas para darle visibilidad y nos brindó un apoyo generoso y constante cuando Elyseum era poco más que una idea", señaló entonces Campos.

La presidenta de la asociación también agradeció a Esteban haber confiado en Elyseum antes incluso de que el proyecto estuviera consolidado y subrayó que su respaldo fue "uno de los primeros impulsos que recibió esta asociación".

Un año de crecimiento

Elyseum Women Club nació en Toledo en 2025 como una comunidad de liderazgo y excelencia con el propósito de impulsar el talento femenino y favorecer que más mujeres accedan a espacios de responsabilidad.

La iniciativa está integrada por mujeres directivas y profesionales con responsabilidades de liderazgo, aunque también está abierta a hombres comprometidos con la igualdad de oportunidades y el impulso del talento femenino.

Durante su primer año de actividad, la asociación ha celebrado encuentros, ha impulsado iniciativas y ha tejido nuevas alianzas entre sus integrantes. También ha planteado talleres y actividades dirigidas a mejorar competencias relacionadas con la dirección empresarial, la comunicación, el marketing y la marca personal.

Su presidenta ha defendido en distintas ocasiones la necesidad de crear un "ecosistema inclusivo" que facilite el acceso de las mujeres a comités de dirección, consejos de administración y otros espacios de toma de decisiones.

Conversación y networking

El encuentro de este miércoles será, por tanto, el primer gran acto de Elyseum Women Club después del verano, con una protagonista de excepción y un formato pensado para combinar conversación y networking.

Tras la entrevista con Esther Esteban, las asistentes compartirán un vino español en un ambiente más distendido para continuar conversando, conectar y generar nuevas relaciones profesionales.

Las personas interesadas en asistir pueden inscribirse a través de la página de eventos de Elyseum Women Club.