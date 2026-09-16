El Ayuntamiento de Toledo sacará a licitación las obras del nuevo cuartel de la Policía Local por más de 2,5 millones

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado sacar a licitación el proyecto de adaptación y de instalaciones de edificio para el nuevo cuartel de la Policía Local en la Calle Dinamarca por un importe de 2.531.896 euros.

Además, se licitará la dirección facultativa de las obras de adaptación del edificio con un presupuesto base de licitación de 61.324 euros.

Una vez se adjudique la obra la empresa tendrá un plazo de ejecución de 16 meses.

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Por otro lado, se ha adjudicado la obra de reparación del pavimento en las calles Río Bullaque y Río Guadiana en el barrio de Santa María de Benquerencia a la empresa Antonio Miguel Alonso e Hijos S.L. por un importe de 299.616 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

En el área de Cultura, Hacienda y Patrimonio, se ha autorizado el inicio del expediente para la contratación de los trabajos de difusión publicitaria de la ciudad de Toledo a partir de la celebración de eventos deportivos con repercusión mediática. Este contrato sale con un presupuesto base de licitación de 36.000 euros.

Por último, se ha dado el visto bueno al programa y el presupuesto para las actividades de la Escuela Toledana de Igualdad de otoño, que se desarrollará durante los meses de septiembre a diciembre de 2026 y que cuenta con un importe de 19.132 euros.