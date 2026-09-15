Sabrido se excluye de la terna de candidatos del PSOE a la Alcaldía de Toledo: "No lo contemplo"

El actual delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, se ha excluido públicamente como candidato del PSOE a la Alcaldía de Toledo.

"Me encuentro muy enfocado en mi cargo y desde luego no contemplo ser candidato", ha esgrimido el político toledano después de que se conociera que la consultora SW Demoscópica estaba llevando a cabo una encuesta en la que su nombre aparecía como posible candidato municipal de los socialistas junto a los de Noelia de la Cruz y Pablo García.

A este respecto, el que fuera edil y vicealcalde durante parte el mandato municipal de la actual ministra de Educación y Formación Profesional, Milagros Tolón, ha aducido que "las encuestas, encuestas son" y que en su partido "va a haber candidatos o candidatas que serán magníficos y excelentes alcaldes".

Más allá de nombres, Sabrido ha argumentado que en esta legislatura en la que el mandato municipal está siendo ostentado por el PP con el apoyo de Vox, "se ha puesto de manifiesto que se necesita un equipo de gobierno absolutamente distinto y estoy convencido que así lo votarán los toledanos".

Sin candidato confirmado

A apenas ocho meses de las elecciones municipales, el PSOE todavía no tiene despejada la duda de quién será la persona que encabece su papeleta.

Con la autoexclusión de Sabrido, los dos nombres que más fuerza presentan en estos momentos son el de Noelia de la Cruz, actual portavoz municipal y el también concejal Pablo García, sobre todo después de que Milagros Tolón le 'fichase' como asesor del ministerio en una decisión que fue interpretada desde muchos ámbitos como una maniobra de promoción.

En este sentido, el propio delegado del Gobierno ya dejó claro en una entrevista a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha el pasado mes de junio que muchos nombres que "no están en la palestra" también podrían ser grandes candidatos, abriendo la puerta así a una nueva tercera vía.