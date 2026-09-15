El PSOE de Toledo considera a Milagros Tolón como "la mejor candidata" a la Alcaldía de Toledo

La presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez, ha considerado que la exalcaldesa y actual ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, sería "la mejor candidata" a la Alcaldía de Toledo capital.

Así ha respondido ante los periodistas antes de la reunión de la Comisión Ejecutiva provincial que el partido ha celebrado este martes.

"Para nosotros la mejor candidata es quien ha sido alcaldesa de esta ciudad. Está muy bien valorada, ya que ganó las elecciones y está cogiendo mucha fuerza como ministra", ha afirmado.

Sin embargo, ha asegurado que la decisión "es algo que tiene que decidir ella a título personal".

Estas declaraciones llegan el día en el que el actual delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, se ha excluido públicamente como candidato.

De esta forma, Noelia de la Cruz, actual portavoz municipal y el también concejal Pablo García son dos de los nombres que más fuerza presentan a ocho meses de las elecciones municipales.

Elecciones de 2027

Ante la posibilidad de que las elecciones generales se adelantaran y celebraran antes que las autonómicas y municipales, García Élez ha afirmado que le gustaría que "no coincidieran".

"Nos estamos jugando mucho, muchas alcaldías. Que no haya un gran domingo electoral para evitar la contaminación", ha afirmado.

Asimismo, ha indicado que la Comisión Ejecutiva provincial es el "pistoletazo de salida" para este inicio de curso político, en el que las elecciones de 2027 marcarán el calendario de trabajo.

"El PSOE afronta las elecciones con determinación y con un proyecto que se está trabajando pueblo a pueblo, con convivencia, diálogo y negociación como hoja de ruta", ha afirmado.

Y ha asegurado que el PSOE lleva "meses" trabajando para confeccionar "las mejores listas", con el objetivo de contar con "un partido fuerte" y de "recuperar poder territorial".

"La ciudadanía nos está demandando las políticas que aplica el Partido Socialista donde gobierna. El Comité Provincial del PSOE se celebrará en las últimas semanas de septiembre o en la primera de octubre a más tardar", ha sentenciado.