Panorama y La Misión, dos de la mejores orquestas de España, se enfrentarán en un "duelo musical" en Olías del Rey

La localidad toledana de Olías del Rey ha preparado un "duelo musical sin precedentes" dentro del mundo de las verbenas con motivo de sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario.

Dos de las mejores orquestas de España, Panorama y La Misión, ofrecerán un espectáculo conjunto el próximo lunes 5 de octubre a partir de las 22:30 horas en el recinto ferial. El martes 6, DJ Symphonic fusionará la música de una orquesta sinfónica con un DJ y lo mejor del pop en un mismo espectáculo.

Del 2 al 6 de octubre, el programa de las fiestas incluye todo tipo de actividades familiares, encierros, exposiciones, talleres, actuaciones de música en vivo e iniciativas por parte de las asociaciones y peñas del municipio.

Presentación de las fiestas de Olías del Rey. Ayuntamiento

La alcaldesa de Olías del Rey, Charo Navas, ha subrayado durante la presentación de los actos que estas fechas representan una oportunidad para reforzar los vínculos entre quienes forman parte del municipio: "Nuestras costumbres, nuestras fiestas y nuestras tradiciones son también una forma de hacer pueblo".

Las asociaciones, peñas y colectivos del municipio tendrán un papel destacado a lo largo de toda la programación, con su participación y colaboración en diferentes actividades. Entre ellas se encuentran la II Comida de Peñas, el encuentro de peñas y el concurso de camisetas, así como la paella popular.

El pregón del viernes 2 de octubre a cargo de Ángel Esteban Rodríguez, el chupinazo y el desfile de carrozas serán el pistoletazo de salida. Después de las carrozas, el grupo Zapato Veloz artífice de éxitos como "Tractor amarillo" y "En una tribu comanche" actuará antes de dar paso a la gran orquesta Diamante Show.

Durante varios días se celebrarán sueltas de reses y encierros, además de diferentes propuestas vinculadas a la tradición taurina. Asimismo, a lo largo de toda la feria habrá Puntos Violeta y de Protección Civil donde se facilitarán pulseras Centinela a las mujeres y pulseras identificativas a los menores.