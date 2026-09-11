Cedillo destaca la transformación de Fuensalida y el impulso de nuevos proyectos con el apoyo de la Diputación

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha visitado junto al alcalde de Fuensalida, José Jaime Alonso, algunos de los proyectos con los que la localidad continúa avanzando en su transformación y modernización, con nuevas actuaciones en sus calles y la creación de infraestructuras destinadas a ampliar los servicios para los vecinos.

Cedillo, acompañada por los diputados provinciales José Eugenio del Castillo y Pablo Barroso, ha destacado la capacidad del Ayuntamiento de Fuensalida para impulsar proyectos y aprovechar el respaldo de la Diputación de Toledo, dando continuidad a una colaboración institucional que está haciendo posible importantes mejoras en el municipio, ha informado la institución provincial en un comunicado.

"Desde la Diputación queremos que nuestros ayuntamientos tengan los recursos y el respaldo necesarios para hacer realidad proyectos que mejoren sus pueblos y la vida de sus vecinos", ha asegurado la presidenta, destacando que Fuensalida es un ejemplo "de cómo la colaboración entre administraciones se traduce en actuaciones concretas que responden a las necesidades de los ciudadanos".

Entre las actuaciones conocidas durante la visita reciente de Cedillo se encuentra la nueva fase del Plan de Reurbanización de Barrios, que permitirá renovar en su totalidad las calles 12 de Octubre, Vera, Trafalgar y Juan Ramón Jiménez.

Las obras contemplan la sustitución de tuberías, la renovación del acerado y el asfaltado y dan continuidad a las actuaciones ya realizadas en las calles Picasso, Goya, Murillo, Dalí, San Gabriel y Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima Transversal, Paralela y San José Obrero.

La presidenta y el alcalde han conocido también el lugar de la calle Cuartel donde se proyecta el nuevo Espacio Escénico Cubierto de Fuensalida, concebido para acoger conciertos, espectáculos, actividades culturales, ferias y eventos de gran formato. Esta nueva infraestructura permitirá ampliar y diversificar la programación cultural y de ocio del municipio, dotando a Fuensalida de un recinto moderno y versátil para la celebración de actividades y eventos.

La presidenta provincial ha reiterado el compromiso de la Diputación con los ayuntamientos, apoyándolos en el desarrollo de proyectos que contribuyen a mejorar los municipios y los servicios que prestan a los ciudadanos. Un compromiso fundamental para seguir apostando de verdad por el futuro de toda la provincia.