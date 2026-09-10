Luz del Tajo llena septiembre de música, magia y espectáculos gratis para todos con el Festival Kids & Music en Toledo

El centro comercial Luz del Tajo, situado en Toledo, volverá a convertir su terraza en uno de los puntos de encuentro del ocio en la ciudad con Festival Kids & Music, una programación de espectáculos gratuitos que, del 11 al 19 de septiembre, reunirá música, circo, magia, teatro y baile para disfrutar de las últimas tardes del verano en familia.

Durante más de una semana, la terraza del centro se transformará en un gran escenario al aire libre con propuestas pensadas para niños, jóvenes y adultos. Una iniciativa con la que Luz del Tajo continúa ampliando la experiencia de quienes visitan el centro, ofreciendo alternativas de ocio que van más allá de las compras y creando nuevos momentos para compartir en familia y con amigos, según ha informado su gerencia en nota de prensa.

"En Luz del Tajo queremos seguir generando experiencias que permitan disfrutar del centro de una manera diferente. Festival Kids & Music reúne propuestas para distintas edades y convierte nuestra terraza en un espacio de encuentro en el que compartir música, cultura y entretenimiento en familia", ha apuntado Helder Fabio Ferreira, director del centro comercial Luz del Tajo.

Nueve días de música, magia y espectáculo

El festival arrancará el viernes 11 de septiembre a las 20:30 horas con El Gran Circo, un espectáculo que llevará hasta la terraza de Luz del Tajo la magia y las acrobacias circenses.

La programación continuará el sábado 12 conLa magia del cine, a las 19:30 horas, y un tributo aEl Canto del Loco, a partir de las 21:00 horas.

A lo largo de la siguiente semana, los más pequeños podrán adentrarse en diferentes universos a través de espectáculos como El mundo de los cuentos, Salvemos la Tierra, La vuelta al mundo y Mundo Mágico. El viernes 18 llegará el turno de Cabaret familiar, mientras que el sábado 19 pondrá el broche final al festival una jornada doble con Sueño en Melodía y un tributo a Queen.

Todas las actividades de Festival Kids & Music son gratuitas y tendrán lugar en la terraza de Luz del Tajo, ofreciendo una propuesta para disfrutar en compañía de las últimas tardes del verano y acercar diferentes formas de entretenimiento y cultura a públicos de todas las edades.