Buscan a Joseph, un hombre de 56 años desparecido desde hace 19 días en la ciudad de Toledo

La Asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta urgente para tratar de localizar a Joseph R, un hombre de 56 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado 19 de agosto en Toledo.

Según la descripción difundida, el desaparecido mide 1,67 metros de estatura, es de complexión gruesa, tiene el pelo rapado y los ojos negros. Además, porta gafas graduadas.

Piden la máxima colaboración a los vecinos de Toledo y zonas limítrofes para aportar cualquier pista que facilite su pronta localización.

Para ofrecer información sobre Joseph R se ha habilitado el teléfono de asistencia permanente 868 286 726 y el correo electrónico info@sosdesaparecidos.es. Asimismo, se puede contactar de inmediato con los servicios de emergencias (112), la Policía Nacional (091) o la Guardia Civil (062).