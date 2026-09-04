Talavera de la Reina da luz verde a una Zona de Bajas Emisiones sin multas ni limitaciones: "No perjudicaremos a los vecinos"

El Pleno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha aprobado de forma definitiva y por mayoría la Ordenanza Municipal reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), culminando así su tramitación administrativa y cumpliendo con la normativa vigente en materia de movilidad y calidad ambiental.

La concejal de Seguridad Ciudadana, Macarena Muñoz, ha defendido que el modelo diseñado para la ciudad está "adaptado a la realidad de la ciudad y pensado para todos los talaveranos", con una implantación "proporcionada" y alejada, según ha señalado, de los modelos más restrictivos aplicados en otros municipios.

Uno de los aspectos que ha destacado el Ayuntamiento es que la entrada en vigor de la ordenanza "no supondrá restricciones a la circulación de vehículos ni la imposición de sanciones por acceder a la Zona de Bajas Emisiones".

De esta forma, el Consistorio apuesta por un modelo de ZBE que permita avanzar en movilidad sostenible y calidad ambiental sin, según ha defendido, perjudicar la movilidad cotidiana de vecinos, comerciantes y visitantes.

Medida "proporcional y operativa"

Muñoz ha contrapuesto este planteamiento al modelo que, a su juicio, dejó preparado el anterior equipo de Gobierno, encabezado por la exalcaldesa Agustina García Élez. La edil lo ha definido como un sistema "restrictivo y preparado para sancionar", frente a la alternativa que ahora impulsa el actual Gobierno municipal.

"El equipo de Gobierno ha apostado por una ZBE propia, proporcionada y adaptada a la realidad de Talavera", ha afirmado la concejal, quien ha resumido la posición del Ayuntamiento asegurando que "gobernar también significa saber cómo cumplir pero con responsabilidad, sin imponer, sin recaudar y sin perjudicar a nuestros vecinos".

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Vox, David Moreno, ha defendido también el carácter específico del modelo aprobado, señalando que "nuestra ciudad tiene una realidad propia".

En este sentido, ha explicado que la ordenanza se ha diseñado buscando que sea "operativa, proporcional y adaptada a Talavera", evitando "trasladar automáticamente modelos pensados para grandes ciudades".

Moreno ha señalado que el objetivo es "mejorar la calidad del aire y disponer de una herramienta que permita actuar cuando los datos indiquen que es necesario". En su opinión, las posibles restricciones deberían responder a "situaciones objetivas de contaminación" y aplicarse siempre "de forma proporcional".

El portavoz de Vox ha reclamado además que la aplicación de la ZBE tenga en cuenta el impacto que cualquier medida pueda generar sobre quienes viven y trabajan en el centro de la ciudad.

"Debemos proteger también a quienes viven y trabajan en el centro, a nuestros comerciantes, autónomos y familias, y a quienes necesitan utilizar su vehículo en sus desplazamientos diarios", ha asegurado.

Moreno ha defendido así que la protección medioambiental debe ser compatible con la actividad económica y con la movilidad de los ciudadanos. "La protección del medio ambiente debe ser compatible con la actividad económica y con la movilidad de nuestros ciudadanos", ha recalcado.

El portavoz municipal ha resumido el planteamiento de su grupo en una "política medioambiental basada en datos, eficacia y sentido común, no en prohibiciones por sistema".

"Estamos a favor de mejorar la calidad del aire y de cumplir nuestras obligaciones legales. Pero también estamos a favor de que nuestros vecinos puedan trabajar, comerciar y desplazarse sin soportar restricciones innecesarias", ha concluido.