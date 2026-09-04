Diez pueblos de Toledo, en "situación crítica" tras "quedarse seca" la presa del Pusa que les suministra agua

La situación de abastecimiento en la Mancomunidad del Pusa ha dado un nuevo y preocupante paso. La presa que suministra agua a los diez municipios que integran esta agrupación se ha secado, por lo que las localidades disponen ahora únicamente del agua que permanece en las tuberías, los depósitos mancomunados y las reservas almacenadas en sus propios municipios.

La alerta llega después de varias semanas de problemas de abastecimiento en la zona y de que la Junta de Castilla-La Mancha tuviera que preparar un dispositivo de emergencia con depósitos portátiles y camiones cisterna para garantizar el suministro. A finales de agosto, el Gobierno regional ya advertía de que cuatro localidades podían agotar sus recursos en apenas tres o cuatro días.

Ahora, el presidente de la Mancomunidad del Pusa ha comunicado a los alcaldes que la presa "ya se ha secado" y que dejará de suministrar agua, según ha explicado a EFE el alcalde de San Martín de Pusa, Daniel Vega.

La Mancomunidad está formada por Espinoso del Rey, Malpica de Tajo, Los Navalmorales, La Pueblanueva, Retamoso de la Jara, San Bartolomé de las Abiertas, Santa Ana de Pusa, Torrecilla de la Jara, Villarejo de Montalbán y San Martín de Pusa.

Cuatro pueblos, sin alternativa

De los diez municipios, cuatro dependen completamente del agua procedente de la mancomunidad. Son Retamoso de la Jara, Espinoso del Rey, San Martín de Pusa y Santa Ana de Pusa, que suman alrededor de 1.500 vecinos empadronados.

En estos pueblos, el margen de maniobra es especialmente reducido. Si las reservas de los depósitos municipales llegan a agotarse y no se encuentra una solución alternativa, podrían quedarse sin capacidad para garantizar el suministro de agua a sus vecinos.

El Ayuntamiento de San Martín de Pusa ya está estudiando diferentes opciones para garantizar el abastecimiento de toda la población ante el agotamiento de la fuente habitual.

La situación también preocupa especialmente en Los Navalmorales, donde el alcalde, Antonio Talavera, ha advertido a sus vecinos de que atraviesan una situación "crítica" y "muy preocupante".

Aunque el municipio dispone de pozos propios, estos recursos no son suficientes para cubrir las necesidades de toda la población, que ronda las 2.000 personas. "Es una situación crítica, como nunca hemos vivido en Los Navalmorales", ha lamentado el alcalde en declaraciones a EFE.

Talavera ha pedido a los vecinos la "máxima colaboración" para evitar que los pozos se agoten y ha advertido de que el consumo actual no es "sostenible solamente con el agua de los pozos".

Por ello, el Ayuntamiento ha reclamado evitar cualquier uso que no sea imprescindible, no llenar piscinas, no utilizar agua para limpiar calles, patios o vehículos y reducir al máximo el consumo doméstico.

Además, el Consistorio está estudiando la posibilidad de establecer cortes de agua en determinados tramos horarios, con el objetivo de permitir que el depósito municipal pueda recuperarse con el agua procedente de los pozos.

Una crisis que se arrastra desde agosto

La situación actual es el resultado de un deterioro progresivo que ya había sido advertido durante el mes de agosto. El pasado día 20, cuatro municipios —San Martín de Pusa, Santa Ana de Pusa, Villarejo de Montalbán y Torrecilla de la Jara— comunicaron problemas con el agua potable debido al descenso del nivel de la presa, que estaba dificultando la extracción y elevando los niveles de hierro.

En aquel momento, desde la Mancomunidad ya se alertaba de que, si no llegaban precipitaciones, los problemas podían extenderse a los diez municipios que dependen del sistema. También se comenzaron a buscar alternativas, entre ellas nuevos pozos y sondeos para disponer de fuentes de abastecimiento independientes.

Una semana después, el 28 de agosto, la Junta anunció que activaría un dispositivo de emergencia para abastecer con camiones cisterna a Retamoso de la Jara, Espinoso del Rey, San Martín de Pusa y Santa Ana de Pusa, ante la previsión de que sus recursos se agotaran en cuestión de días.

El Gobierno regional también inició los trámites para localizar nuevas captaciones subterráneas mediante sondeos como solución a medio y largo plazo. La intención es que los municipios dispongan de una fuente alternativa que permita garantizar el suministro durante futuros episodios de escasez.

Los Navalmorales afronta además sus fiestas

En Los Navalmorales, la preocupación se intensifica por una circunstancia añadida: la próxima semana comenzarán las fiestas en honor al Santísimo Cristo de las Maravillas, un periodo en el que la población del municipio llega a duplicarse.

El incremento de habitantes supone una presión adicional sobre unos recursos hídricos que ya se encuentran al límite, de ahí que el Ayuntamiento haya pedido extremar las medidas de ahorro y esté valorando incluso establecer restricciones horarias.

Ante el agotamiento de la presa, el Gobierno regional instaló este pasado lunes depósitos portátiles para contribuir al suministro de las localidades afectadas. Por su parte, la Diputación de Toledo ha distribuido agua embotellada para su reparto entre los vecinos de los municipios que están teniendo problemas con el agua potable en sus hogares.